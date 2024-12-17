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США могут столкнуться с шатдауном 20 декабря, пишет WP - РИА Новости, 17.12.2024
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16:50 17.12.2024 (обновлено: 16:52 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ssha-1989734647.html
США могут столкнуться с шатдауном 20 декабря, пишет WP
США могут столкнуться с шатдауном 20 декабря, пишет WP - РИА Новости, 17.12.2024
США могут столкнуться с шатдауном 20 декабря, пишет WP
США 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы американского правительства (шатдауном) из-за сохраняющихся разногласий в конгрессе по отдельным... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:50
2024-12-17T16:52
в мире
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балтимор
майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы американского правительства (шатдауном) из-за сохраняющихся разногласий в конгрессе по отдельным статьям финансирования бюджета, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в Капитолии. "Конгресс оказался на пути к стремительно приближающемуся прекращению финансирования правительства, поскольку главные законодатели сосредоточились на достижении двухпартийного компромисса по финансированию, но не смогли заключить окончательное соглашение", - пишет издание. США с полуночи в субботу останутся без денег на работу федеральных министерств и ведомств в том случае, если демократы и республиканцы не смогут договориться об условиях очередной сделки по временной резолюции, гарантирующей продолжение финансирования правительства. В том случае, если двухпартийное соглашение будет достигнуто, угроза шатдауна в США будет отложена до середины марта 2025 года. Разногласия внутри конгресса сохраняются из-за ряда статей бюджета, включая поддержку американских фермеров и расходов на восстановительные работы рухнувшего ранее в Балтиморе моста Фрэнсиса Скотта Ки. "В ходе переговоров в последнюю минуту спикер (палаты представителей Майк Джонсон - ред.) попытался включить 10 миллиардов долларов дополнительной финансовой помощи фермерам... Республиканцы, представляющие сельскохозяйственные штаты, теперь настаивают на том, чтобы законопроект содержал эту формулировку, некоторые дали понять, что могут воздержаться от поддержки без нее", - отмечает газета. Демократы со своей стороны требуют включить во временную резолюцию расходы на восстановительные работы и очистку территории после крушения моста в Балтиморе, которые оцениваются в 2 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20241217/sanders-1989580157.html
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в мире, сша, балтимор, майк джонсон, капитолий
В мире, США, Балтимор, Майк Джонсон, Капитолий
США могут столкнуться с шатдауном 20 декабря, пишет WP

WP: США могут столкнуться с шатдауном 20 декабря из-за разногласий в конгрессе

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США 20 декабря могут столкнуться с временной остановкой работы американского правительства (шатдауном) из-за сохраняющихся разногласий в конгрессе по отдельным статьям финансирования бюджета, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в Капитолии.
"Конгресс оказался на пути к стремительно приближающемуся прекращению финансирования правительства, поскольку главные законодатели сосредоточились на достижении двухпартийного компромисса по финансированию, но не смогли заключить окончательное соглашение", - пишет издание.
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США с полуночи в субботу останутся без денег на работу федеральных министерств и ведомств в том случае, если демократы и республиканцы не смогут договориться об условиях очередной сделки по временной резолюции, гарантирующей продолжение финансирования правительства. В том случае, если двухпартийное соглашение будет достигнуто, угроза шатдауна в США будет отложена до середины марта 2025 года.
Разногласия внутри конгресса сохраняются из-за ряда статей бюджета, включая поддержку американских фермеров и расходов на восстановительные работы рухнувшего ранее в Балтиморе моста Фрэнсиса Скотта Ки.
"В ходе переговоров в последнюю минуту спикер (палаты представителей Майк Джонсон - ред.) попытался включить 10 миллиардов долларов дополнительной финансовой помощи фермерам... Республиканцы, представляющие сельскохозяйственные штаты, теперь настаивают на том, чтобы законопроект содержал эту формулировку, некоторые дали понять, что могут воздержаться от поддержки без нее", - отмечает газета.
Демократы со своей стороны требуют включить во временную резолюцию расходы на восстановительные работы и очистку территории после крушения моста в Балтиморе, которые оцениваются в 2 миллиарда долларов.
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