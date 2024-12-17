Рейтинг@Mail.ru
"Не больше украинцев": полковник ВС США сделал признание о Сирии и Украине - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 17.12.2024 (обновлено: 16:44 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ssha-1989607835.html
"Не больше украинцев": полковник ВС США сделал признание о Сирии и Украине
"Не больше украинцев": полковник ВС США сделал признание о Сирии и Украине - РИА Новости, 17.12.2024
"Не больше украинцев": полковник ВС США сделал признание о Сирии и Украине
США действуют в собственных стратегических интересах, не заботясь о населении малых стран, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:48
2024-12-17T16:44
в мире
сша
украина
киев
сирия
дамаск (город)
башар асад
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148550/02/1485500241_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_ce298704c0dc4942f528fb0334b01c1b.jpg
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. США действуют в собственных стратегических интересах, не заботясь о населении малых стран, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.По словам офицера, сирийцы волнуют США не больше украинцев."Давайте будем откровенны. Люди в Вашингтоне и в ЦРУ, стоящие во главе правительства, и их крупные спонсоры вовлечены в стратегическую шахматную партию", — отметил он.В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон нацелен на "освобождение" сирийского народа от оков бывшего президента республики Башара Асада.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он с несколькими министрами остался в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России отметили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Москва в переговорах не участвовала.В понедельник Асад заявил, что он оставался в Дамаске до утра 8 декабря. По словам политика, он покинул столицу лишь после того, как в город проникли силы вооруженной оппозиции. Глава государства отправился в Латакию, откуда планировал наблюдать за боевыми операциями. Но, прибыв на российскую авиабазу Хмеймим, он узнал о падении Дамаска. По его словам, Москва потребовала, чтобы командование базы организовало его эвакуацию в Россию, это произошло через день после падения столицы арабской республики.
https://ria.ru/20241217/ukraina-1989582847.html
https://ria.ru/20241217/tramp-1989598852.html
сша
украина
киев
сирия
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148550/02/1485500241_197:0:5317:3840_1920x0_80_0_0_ba9f23437c978ceb7b80cd4d1207a61f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, сирия, дамаск (город), башар асад, энтони блинкен, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Украина, Киев, Сирия, Дамаск (город), Башар Асад, Энтони Блинкен, Министерство обороны США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Не больше украинцев": полковник ВС США сделал признание о Сирии и Украине

Полковник Макгрегор: сирийцы волнуют США не больше, чем украинцы

© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. США действуют в собственных стратегических интересах, не заботясь о населении малых стран, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
По словам офицера, сирийцы волнуют США не больше украинцев.
Американские БМП Bradley перед отправкой на Украину - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Пентагон сделал выводы из неэффективности танков Abrams на Украине
Вчера, 04:50
"Давайте будем откровенны. Люди в Вашингтоне и в ЦРУ, стоящие во главе правительства, и их крупные спонсоры вовлечены в стратегическую шахматную партию", — отметил он.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон нацелен на "освобождение" сирийского народа от оков бывшего президента республики Башара Асада.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он с несколькими министрами остался в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России отметили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Москва в переговорах не участвовала.
В понедельник Асад заявил, что он оставался в Дамаске до утра 8 декабря. По словам политика, он покинул столицу лишь после того, как в город проникли силы вооруженной оппозиции. Глава государства отправился в Латакию, откуда планировал наблюдать за боевыми операциями. Но, прибыв на российскую авиабазу Хмеймим, он узнал о падении Дамаска. По его словам, Москва потребовала, чтобы командование базы организовало его эвакуацию в Россию, это произошло через день после падения столицы арабской республики.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Все верно": на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом
Вчера, 08:53
 
В миреСШАУкраинаКиевСирияДамаск (город)Башар АсадЭнтони БлинкенМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала