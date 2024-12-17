"Не больше украинцев": полковник ВС США сделал признание о Сирии и Украине
Полковник Макгрегор: сирийцы волнуют США не больше, чем украинцы
© AP Photo / Sergei ChuzavkovПрохожие на площади Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Прохожие на площади Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. США действуют в собственных стратегических интересах, не заботясь о населении малых стран, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.
По словам офицера, сирийцы волнуют США не больше украинцев.
"Давайте будем откровенны. Люди в Вашингтоне и в ЦРУ, стоящие во главе правительства, и их крупные спонсоры вовлечены в стратегическую шахматную партию", — отметил он.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон нацелен на "освобождение" сирийского народа от оков бывшего президента республики Башара Асада.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он с несколькими министрами остался в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России отметили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Москва в переговорах не участвовала.
В понедельник Асад заявил, что он оставался в Дамаске до утра 8 декабря. По словам политика, он покинул столицу лишь после того, как в город проникли силы вооруженной оппозиции. Глава государства отправился в Латакию, откуда планировал наблюдать за боевыми операциями. Но, прибыв на российскую авиабазу Хмеймим, он узнал о падении Дамаска. По его словам, Москва потребовала, чтобы командование базы организовало его эвакуацию в Россию, это произошло через день после падения столицы арабской республики.