https://ria.ru/20241217/ssha-1989607835.html

"Не больше украинцев": полковник ВС США сделал признание о Сирии и Украине

"Не больше украинцев": полковник ВС США сделал признание о Сирии и Украине - РИА Новости, 17.12.2024

"Не больше украинцев": полковник ВС США сделал признание о Сирии и Украине

США действуют в собственных стратегических интересах, не заботясь о населении малых стран, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:48

2024-12-17T09:48

2024-12-17T16:44

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. США действуют в собственных стратегических интересах, не заботясь о населении малых стран, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.По словам офицера, сирийцы волнуют США не больше украинцев."Давайте будем откровенны. Люди в Вашингтоне и в ЦРУ, стоящие во главе правительства, и их крупные спонсоры вовлечены в стратегическую шахматную партию", — отметил он.В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон нацелен на "освобождение" сирийского народа от оков бывшего президента республики Башара Асада.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что он с несколькими министрами остался в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России отметили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Москва в переговорах не участвовала.В понедельник Асад заявил, что он оставался в Дамаске до утра 8 декабря. По словам политика, он покинул столицу лишь после того, как в город проникли силы вооруженной оппозиции. Глава государства отправился в Латакию, откуда планировал наблюдать за боевыми операциями. Но, прибыв на российскую авиабазу Хмеймим, он узнал о падении Дамаска. По его словам, Москва потребовала, чтобы командование базы организовало его эвакуацию в Россию, это произошло через день после падения столицы арабской республики.

https://ria.ru/20241217/ukraina-1989582847.html

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украина

киев

сирия

дамаск (город)

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в мире, сша, украина, киев, сирия, дамаск (город), башар асад, энтони блинкен, министерство обороны сша, центральное разведывательное управление (цру)