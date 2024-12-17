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Стрельбу в школе в Висконсине устроила 15-летняя ученица
Стрельбу в школе в Висконсине устроила 15-летняя ученица - РИА Новости, 17.12.2024
Стрельбу в школе в Висконсине устроила 15-летняя ученица
Полиция установила стрелявшую в христианской школе в американском штате Висконсин, ей оказалась 15-летняя ученица, она скончалась от огнестрельного ранения,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:25
2024-12-17T06:25
2024-12-17T06:52
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Полиция установила стрелявшую в христианской школе в американском штате Висконсин, ей оказалась 15-летняя ученица, она скончалась от огнестрельного ранения, заявил во вторник журналистам начальник полиции города Мэдисон Шон Ф.Барнс. "Три человека, включая стрелявшего, погибли. Стрелявший был идентифицирован как 15-летняя Натали Рапноу, которая также называла себя Самантой. Она была ученицей школы. Ее смерть констатировали во время транспортировки в местную больницу, учитель и подросток погибли на месте происшествия", - заявил начальник полиции. Полиция отметила, что помимо погибших пострадали шесть учеников школы и один учитель, двое из пострадавших учеников остаются в критическом состоянии с угрожающими жизни травмами. "Мы все еще работаем над определением мотива. Детективы поговорили с членами ее семьи сегодня вечером, а также провели обыск в доме стрелявшей здесь, в Мэдисоне", - заявил Барнс. О происшествии полиции сообщил ученик второго класса, добавил он.
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в мире, висконсин
Стрельбу в школе в Висконсине устроила 15-летняя ученица
Стрельбу в христианской школе в Висконсине устроила 15-летняя ученица
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Полиция установила стрелявшую в христианской школе в американском штате Висконсин, ей оказалась 15-летняя ученица, она скончалась от огнестрельного ранения, заявил во вторник журналистам начальник полиции города Мэдисон Шон Ф.Барнс.
"Три человека, включая стрелявшего, погибли. Стрелявший был идентифицирован как 15-летняя Натали Рапноу, которая также называла себя Самантой. Она была ученицей школы. Ее смерть констатировали во время транспортировки в местную больницу, учитель и подросток погибли на месте происшествия", - заявил начальник полиции.
Полиция отметила, что помимо погибших пострадали шесть учеников школы и один учитель, двое из пострадавших учеников остаются в критическом состоянии с угрожающими жизни травмами.
"Мы все еще работаем над определением мотива. Детективы поговорили с членами ее семьи сегодня вечером, а также провели обыск в доме стрелявшей здесь, в Мэдисоне", - заявил Барнс.
О происшествии полиции сообщил ученик второго класса, добавил он.