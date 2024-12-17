ABC: россиянка, улетевшая из США в Париж без билета, попыталась сбежать
ABC: россиянка Дали, улетевшая из США в Париж без билета, попыталась сбежать
Здание федерального суда в Бруклине. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 17 дек - РИА Новости. Россиянка Светлана Дали, которая ранее незаконно проникла без билета на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, а позднее была арестована в США, попыталась сбежать и была вновь задержана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
"Светлана Дали была арестована во второй раз в этом месяце в понедельник .... Дали в воскресенье срезала электронное устройство для контроля заключённых, находящихся под домашним арестом, и пыталась пробраться в Канаду, сообщили источники в правоохранительных органах", — сообщает телеканал.
CNN: в США отпустили россиянку, проникшую в самолет без билета
7 декабря, 04:17
Женщину поймали в приграничном городе Буффало в штате Нью-Йорк, когда она пыталась пересечь границу на автобусе без документов. О том, что она сбежала, срезав браслет, в органы сообщил человек, у которого она находилась на домашнем аресте в Филадельфии, передает телеканал.
Ранее суд в Нью-Йорке отпустил Дали под домашний арест, ей запретили путешествовать и посещать аэропорты. Россиянке предъявлено обвинение по одному эпизоду в незаконном преднамеренном проникновении на борт самолета. В том случае, если суд признает ее виновной, 57-летней россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что россиянка смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж на рейс авиакомпании Delta Air Lines пройдя все пункты контроля без билета. Дали была задержана ФБР после возвращения в Нью-Йорк.