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ABC: россиянка, улетевшая из США в Париж без билета, попыталась сбежать - РИА Новости, 17.12.2024
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05:56 17.12.2024 (обновлено: 06:32 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ssha-1989586367.html
ABC: россиянка, улетевшая из США в Париж без билета, попыталась сбежать
ABC: россиянка, улетевшая из США в Париж без билета, попыталась сбежать - РИА Новости, 17.12.2024
ABC: россиянка, улетевшая из США в Париж без билета, попыталась сбежать
Россиянка Светлана Дали, которая ранее незаконно проникла без билета на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, а позднее была арестована в США, попыталась... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:56
2024-12-17T06:32
в мире
нью-йорк (город)
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сша
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НЬЮ-ЙОРК, 17 дек - РИА Новости. Россиянка Светлана Дали, которая ранее незаконно проникла без билета на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, а позднее была арестована в США, попыталась сбежать и была вновь задержана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники."Светлана Дали была арестована во второй раз в этом месяце в понедельник .... Дали в воскресенье срезала электронное устройство для контроля заключённых, находящихся под домашним арестом, и пыталась пробраться в Канаду, сообщили источники в правоохранительных органах", — сообщает телеканал. Женщину поймали в приграничном городе Буффало в штате Нью-Йорк, когда она пыталась пересечь границу на автобусе без документов. О том, что она сбежала, срезав браслет, в органы сообщил человек, у которого она находилась на домашнем аресте в Филадельфии, передает телеканал. Ранее суд в Нью-Йорке отпустил Дали под домашний арест, ей запретили путешествовать и посещать аэропорты. Россиянке предъявлено обвинение по одному эпизоду в незаконном преднамеренном проникновении на борт самолета. В том случае, если суд признает ее виновной, 57-летней россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы. Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что россиянка смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж на рейс авиакомпании Delta Air Lines пройдя все пункты контроля без билета. Дали была задержана ФБР после возвращения в Нью-Йорк.
https://ria.ru/20241207/ssha-1987846904.html
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в мире, нью-йорк (город), париж, сша, delta air lines, фбр
В мире, Нью-Йорк (город), Париж, США, Delta Air Lines, ФБР
ABC: россиянка, улетевшая из США в Париж без билета, попыталась сбежать

ABC: россиянка Дали, улетевшая из США в Париж без билета, попыталась сбежать

© РИА Новости / Лариса СаенкоЗдание федерального суда в Бруклине
Здание федерального суда в Бруклине - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Лариса Саенко
Здание федерального суда в Бруклине. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 17 дек - РИА Новости. Россиянка Светлана Дали, которая ранее незаконно проникла без билета на рейс из Нью-Йорка и долетела до Парижа, а позднее была арестована в США, попыталась сбежать и была вновь задержана, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.
"Светлана Дали была арестована во второй раз в этом месяце в понедельник .... Дали в воскресенье срезала электронное устройство для контроля заключённых, находящихся под домашним арестом, и пыталась пробраться в Канаду, сообщили источники в правоохранительных органах", — сообщает телеканал.
Вход в здание федерального суда Нью-Йорка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
CNN: в США отпустили россиянку, проникшую в самолет без билета
7 декабря, 04:17
Женщину поймали в приграничном городе Буффало в штате Нью-Йорк, когда она пыталась пересечь границу на автобусе без документов. О том, что она сбежала, срезав браслет, в органы сообщил человек, у которого она находилась на домашнем аресте в Филадельфии, передает телеканал.
Ранее суд в Нью-Йорке отпустил Дали под домашний арест, ей запретили путешествовать и посещать аэропорты. Россиянке предъявлено обвинение по одному эпизоду в незаконном преднамеренном проникновении на борт самолета. В том случае, если суд признает ее виновной, 57-летней россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщал, что россиянка смогла улететь из аэропорта Нью-Йорка в Париж на рейс авиакомпании Delta Air Lines пройдя все пункты контроля без билета. Дали была задержана ФБР после возвращения в Нью-Йорк.
Американская полицейская машина - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В США предъявили обвинения россиянке, проникшей в самолет без билета
6 декабря, 03:32
 
В миреНью-Йорк (город)ПарижСШАDelta Air LinesФБР
 
 
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