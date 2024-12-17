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В Белом доме прокомментировали призыв Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 17.12.2024
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02:26 17.12.2024 (обновлено: 02:29 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/ssha-1989577818.html
В Белом доме прокомментировали призыв Трампа к Зеленскому
В Белом доме прокомментировали призыв Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 17.12.2024
В Белом доме прокомментировали призыв Трампа к Зеленскому
Администрация президента США Джо Байдена считает, что Владимир Зеленский должен сам определить условия переговоров по завершению конфликта на Украине, заявил... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T02:26
2024-12-17T02:29
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена считает, что Владимир Зеленский должен сам определить условия переговоров по завершению конфликта на Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя призыв избранного главы государства Дональда Трампа к Зеленскому готовиться к сделке. В понедельник Трамп сообщил на пресс-конференции, что Зеленский должен готовиться к заключению сделки по завершению конфликта на Украине, добавив, что по-прежнему намерен приложить усилия для мирного урегулирования конфликта ещё до своей инаугурации. "Зеленский должен определить, на каких условиях, когда и как он хочет участвовать в переговорах. Мы ясно дали ему понять как в прошлом, так и сегодня, что пока президент Байден является главнокомандующим, он найдет в этой администрации сторонника", - сказал Кирби журналистам. Кроме того, как указал представитель Белого дома, Вашингтон намерен обеспечить Киев всем необходимым для продолжения военных действий. Он также добавил, что не собирается вовлекаться с "публичные препирательства" с Трампом по вопросу американской помощи Украине и вопроса о завершении конфликта. Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241216/tramp-1989547803.html
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украина, россия, киев, дональд трамп, в мире, нато, владимир зеленский, джо байден
Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, В мире, НАТО, Владимир Зеленский, Джо Байден
В Белом доме прокомментировали призыв Трампа к Зеленскому

Белый дом: Зеленский должен сам определить условия переговоров

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена считает, что Владимир Зеленский должен сам определить условия переговоров по завершению конфликта на Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, комментируя призыв избранного главы государства Дональда Трампа к Зеленскому готовиться к сделке.
В понедельник Трамп сообщил на пресс-конференции, что Зеленский должен готовиться к заключению сделки по завершению конфликта на Украине, добавив, что по-прежнему намерен приложить усилия для мирного урегулирования конфликта ещё до своей инаугурации.
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"Зеленский должен определить, на каких условиях, когда и как он хочет участвовать в переговорах. Мы ясно дали ему понять как в прошлом, так и сегодня, что пока президент Байден является главнокомандующим, он найдет в этой администрации сторонника", - сказал Кирби журналистам.
Кроме того, как указал представитель Белого дома, Вашингтон намерен обеспечить Киев всем необходимым для продолжения военных действий.
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Он также добавил, что не собирается вовлекаться с "публичные препирательства" с Трампом по вопросу американской помощи Украине и вопроса о завершении конфликта.
Украинская сторона по-прежнему отказывается от переговоров с Россией, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что на Украине на законодательном уровне запрещено вести переговоры с Россией.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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