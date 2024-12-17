https://ria.ru/20241217/ssha-1989577205.html

Статус посольства Сирии в США не изменился, заявили в Госдепе

Статус посольства Сирии в США не изменился, заявили в Госдепе - РИА Новости, 17.12.2024

Статус посольства Сирии в США не изменился, заявили в Госдепе

Статус посольства Сирии в США не изменился, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя сообщения в СМИ о якобы открытии... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T02:10

2024-12-17T02:10

2024-12-17T02:10

в мире

россия

москва

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Статус посольства Сирии в США не изменился, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя сообщения в СМИ о якобы открытии дипмиссии. Ранее телеканал сирийской вооруженной оппозиции Syria TV сообщил, что посольство Сирии в американской столице в понедельник возобновит свою работу после 10-летнего перерыва. Миллер заявил, что видел сообщения о том, что над посольством планируют поднять флаг новых властей страны, однако подчеркнул, что "никаких изменений" в статусе посольства не было. "Я не знаю, откуда пошли эти сообщения. Мы не контролируем это здание, мы не контролируем происходящую там деятельность. Решение о поднятии флага принимает постоянный представитель Сирии при ООН", - сказал Миллер на регулярном брифинге для журналистов. Корреспондент РИА Новости побывал возле здания сирийского посольства в Вашингтоне, где собрались представители сирийской диаспоры и местные журналисты, но никаких признаков возобновления работы дипмиссии зафиксировано не было. Окна посольства по-прежнему заколочены решетками, света в окнах здания нет. Неофициальный флаг Сирии, используемый новыми властями, находится на двери посольства, однако на здание дипмиссии его повесили представители сирийских курдов в США еще несколько дней назад. В марте 2014 года США приостановили дипломатические отношения с Сирией и работу на территории страны сирийского посольства и консульств. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241209/ulyanov-1988066273.html

https://ria.ru/20241209/siriya-1988121419.html

https://ria.ru/20241214/siriya-1989259366.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024