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Статус посольства Сирии в США не изменился, заявили в Госдепе - РИА Новости, 17.12.2024
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02:10 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/ssha-1989577205.html
Статус посольства Сирии в США не изменился, заявили в Госдепе
Статус посольства Сирии в США не изменился, заявили в Госдепе - РИА Новости, 17.12.2024
Статус посольства Сирии в США не изменился, заявили в Госдепе
Статус посольства Сирии в США не изменился, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя сообщения в СМИ о якобы открытии... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T02:10
2024-12-17T02:10
в мире
россия
москва
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Статус посольства Сирии в США не изменился, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя сообщения в СМИ о якобы открытии дипмиссии. Ранее телеканал сирийской вооруженной оппозиции Syria TV сообщил, что посольство Сирии в американской столице в понедельник возобновит свою работу после 10-летнего перерыва. Миллер заявил, что видел сообщения о том, что над посольством планируют поднять флаг новых властей страны, однако подчеркнул, что "никаких изменений" в статусе посольства не было. "Я не знаю, откуда пошли эти сообщения. Мы не контролируем это здание, мы не контролируем происходящую там деятельность. Решение о поднятии флага принимает постоянный представитель Сирии при ООН", - сказал Миллер на регулярном брифинге для журналистов. Корреспондент РИА Новости побывал возле здания сирийского посольства в Вашингтоне, где собрались представители сирийской диаспоры и местные журналисты, но никаких признаков возобновления работы дипмиссии зафиксировано не было. Окна посольства по-прежнему заколочены решетками, света в окнах здания нет. Неофициальный флаг Сирии, используемый новыми властями, находится на двери посольства, однако на здание дипмиссии его повесили представители сирийских курдов в США еще несколько дней назад. В марте 2014 года США приостановили дипломатические отношения с Сирией и работу на территории страны сирийского посольства и консульств. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241209/ulyanov-1988066273.html
https://ria.ru/20241209/siriya-1988121419.html
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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Статус посольства Сирии в США не изменился, заявили в Госдепе

Госдеп: статус посольства Сирии в США не изменился

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Статус посольства Сирии в США не изменился, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя сообщения в СМИ о якобы открытии дипмиссии.
Ранее телеканал сирийской вооруженной оппозиции Syria TV сообщил, что посольство Сирии в американской столице в понедельник возобновит свою работу после 10-летнего перерыва.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Ульянов одной фразой объяснил прибытие Асада с семьей в Москву
9 декабря, 02:01
Миллер заявил, что видел сообщения о том, что над посольством планируют поднять флаг новых властей страны, однако подчеркнул, что "никаких изменений" в статусе посольства не было.
"Я не знаю, откуда пошли эти сообщения. Мы не контролируем это здание, мы не контролируем происходящую там деятельность. Решение о поднятии флага принимает постоянный представитель Сирии при ООН", - сказал Миллер на регулярном брифинге для журналистов.
Корреспондент РИА Новости побывал возле здания сирийского посольства в Вашингтоне, где собрались представители сирийской диаспоры и местные журналисты, но никаких признаков возобновления работы дипмиссии зафиксировано не было. Окна посольства по-прежнему заколочены решетками, света в окнах здания нет. Неофициальный флаг Сирии, используемый новыми властями, находится на двери посольства, однако на здание дипмиссии его повесили представители сирийских курдов в США еще несколько дней назад.
В марте 2014 года США приостановили дипломатические отношения с Сирией и работу на территории страны сирийского посольства и консульств.
Новый флаг Сирии на здании посольства страны в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
На здании посольства Сирии в Москве установили новый флаг
9 декабря, 11:56
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Ситуация в Сирии - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
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14 декабря, 21:36
 
В миреРоссияМоскваБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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