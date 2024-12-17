https://ria.ru/20241217/ssha-1989574524.html

Белый дом объяснил появление таинственных объектов в небе над США

Белый дом объяснил появление таинственных объектов в небе над США - РИА Новости, 17.12.2024

Белый дом объяснил появление таинственных объектов в небе над США

США считают, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T01:12

2024-12-17T01:12

2024-12-17T02:16

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нью-йорк (город)

джон кирби

фбр

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. США считают, что таинственные летающие объекты, наблюдаемые в небе на северо-востоке страны, это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби."Мы полагаем, что на сегодняшний день случаи наблюдения включают в себя сочетание законных коммерческих беспилотников, любительских беспилотников и дронов правоохранительных органов, а также пилотируемых самолетов, вертолетов и даже звезд, которые были ошибочно приняты за беспилотники", — заявил Кирби на брифинге.США пока не выявили никаких аномалий, угроз национальной или общественной безопасности США из-за появления дронов, добавил Кирби.В ФБР ранее заявляли, что уже несколько недель получают от общественности сведения о кластерах дронов над штатами Нью-Йорк и Нью-Джерси. Бюро отмечало, что американские власти пока не смогли определить происхождение дронов и не располагают доказательствами их причастности к каким-либо угрозам.США не считают, что за таинственными дронами стоит иностранное вмешательство, заявил в воскресенье министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

https://ria.ru/20241215/drony-1989272250.html

https://ria.ru/20241213/bespilotniki-1988943610.html

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сша, в мире, нью-джерси, нью-йорк (город), джон кирби, фбр