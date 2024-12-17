https://ria.ru/20241217/solar-1989724094.html
Группа компаний "Солар" подвела итоги уходящего года
Группа компаний "Солар" подвела итоги уходящего года - РИА Новости, 17.12.2024
Группа компаний "Солар" подвела итоги уходящего года
ГК "Солар" подвела итоги года для своего продукта — межсетевого экрана Solar NGFW, который был представлен в апреле 2023, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:24
2024-12-17T16:24
2024-12-17T16:24
экономика
гк «солар» (ранее "ртк-солар")
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. ГК "Солар" подвела итоги года для своего продукта — межсетевого экрана Solar NGFW, который был представлен в апреле 2023, сообщает пресс-служба компании.По оценке компании, за 2023 год рынок NGFW вырос с десятка ключевых вендоров до сорока, а в денежном выражении увеличился в семь раз — с пяти миллиардов до 42 миллиардов рублей, и продолжил расти в 2024 году до 52 миллиардов, а по некоторым оценкам — до 100 миллиардов рублей.Эксперты прогнозируют, что к 2030 году рынок скорректируется — произойдет консолидация игроков рынка, а "Солар" планирует занять в нем не менее 30%.Одно из основных требований рынка NGFW — представление решений в виде программно-аппаратных комплексов (ПАК), так как только ПАК обеспечивает необходимую производительность для комплексной защиты от атак на периметре сети. В ответ на этот запрос "Солар" открыл новое направление бизнеса и расширил свой продуктовый портфель, который ранее составлял только виртуальное исполнение Solar NGFW. Аппаратные платформы Solar NGFW были представлены в мае 2024 года и включают три модели в одноюнитовом исполнении, говорится в сообщении.С июня 2024 было проведено более 500 демонстраций ПАК Solar NGFW, 153 пилотных тестирования с клиентами по всей стране и отгружено 100 устройств. Решение Solar NGFW поставляется в организации крупного и среднего бизнеса, включая финансовые учреждения, государственные структуры, нефтегазовые и энергетические компании, промышленные предприятия.За прошедший год продуктовая команда выпустила три релиза, разработала 373 новые функции, проработала свыше 300 технических заданий и спецификаций от клиентов."Solar NGFW — большой и сложный продукт, где взаимодействие модулей критично для производительности, зависящей от всех компонентов, через которые проходит трафик. Он функционирует на периметре сети, и на него возлагаются важные задачи; любой сбой или потеря управляемости могут серьезно повлиять на бизнес-процессы организации. Поэтому ключевое значение для нас имеет тестирование и приемка продукта. Это многоэтапный процесс, например, мы используем порядка двух тысяч вариантов конфигураций трафика в процессе тестирования новой версии, а также проводим порядка 150 различных тестов в каждом двухнедельном спринте", — отметил руководитель продукта Solar NGFW ГК "Солар". Альберт Маннанов, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20241213/solar-1988799248.html
https://ria.ru/20241017/kheresh-1978524205.html
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экономика, гк «солар» (ранее "ртк-солар")
Экономика, ГК «Солар» (ранее "РТК-Солар")
Группа компаний "Солар" подвела итоги уходящего года
В ГК "Солар" рассказали о первых проектах в финансовом и госсегментах
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. ГК "Солар" подвела итоги года для своего продукта — межсетевого экрана Solar NGFW, который был представлен в апреле 2023, сообщает пресс-служба компании.
По оценке компании, за 2023 год рынок NGFW вырос с десятка ключевых вендоров до сорока, а в денежном выражении увеличился в семь раз — с пяти миллиардов до 42 миллиардов рублей, и продолжил расти в 2024 году до 52 миллиардов, а по некоторым оценкам — до 100 миллиардов рублей.
Эксперты прогнозируют, что к 2030 году рынок скорректируется — произойдет консолидация игроков рынка, а "Солар" планирует занять в нем не менее 30%.
Одно из основных требований рынка NGFW — представление решений в виде программно-аппаратных комплексов (ПАК), так как только ПАК обеспечивает необходимую производительность для комплексной защиты от атак на периметре сети. В ответ на этот запрос "Солар" открыл новое направление бизнеса и расширил свой продуктовый портфель, который ранее составлял только виртуальное исполнение Solar NGFW. Аппаратные платформы Solar NGFW были представлены в мае 2024 года и включают три модели в одноюнитовом исполнении, говорится в сообщении.
С июня 2024 было проведено более 500 демонстраций ПАК Solar NGFW, 153 пилотных тестирования с клиентами по всей стране и отгружено 100 устройств. Решение Solar NGFW поставляется в организации крупного и среднего бизнеса, включая финансовые учреждения, государственные структуры, нефтегазовые и энергетические компании, промышленные предприятия.
За прошедший год продуктовая команда выпустила три релиза, разработала 373 новые функции, проработала свыше 300 технических заданий и спецификаций от клиентов.
"Solar NGFW — большой и сложный продукт, где взаимодействие модулей критично для производительности, зависящей от всех компонентов, через которые проходит трафик. Он функционирует на периметре сети, и на него возлагаются важные задачи; любой сбой или потеря управляемости могут серьезно повлиять на бизнес-процессы организации. Поэтому ключевое значение для нас имеет тестирование и приемка продукта. Это многоэтапный процесс, например, мы используем порядка двух тысяч вариантов конфигураций трафика в процессе тестирования новой версии, а также проводим порядка 150 различных тестов в каждом двухнедельном спринте", — отметил руководитель продукта Solar NGFW ГК "Солар". Альберт Маннанов, его слова приводит пресс-служба.