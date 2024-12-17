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Более 10 тысяч кубометров снега вывезли в Подмосковье
Более 10 тысяч кубометров снега вывезли в Подмосковье - РИА Новости, 17.12.2024
Более 10 тысяч кубометров снега вывезли в Подмосковье
Больше 10,6 тысячи кубометров снега вывезли с региональной сети дорог в Подмосковье с начала декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:01
2024-12-17T19:01
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Больше 10,6 тысячи кубометров снега вывезли с региональной сети дорог в Подмосковье с начала декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что за две недели специалисты "Мосавтодора" вывезли с региональных дорог больше 10,6 тысячи кубометров снега, при этом порядка 4,5 тысячи кубометров вывезено из Дубны, Талдомского и Дмитровского округов. Также дорожные службы ежедневно проводят работы по очистке и обработке дорожного покрытия, а также уборке тротуаров и посадочных площадок. Мониторинг выполнения и качества работ осуществляется через автоматизированные системы, такие как РНИС (навигационная система) и СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры).
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московская область (подмосковье), дубна, мосавтодор
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Московская область (Подмосковье), Дубна, Мосавтодор
Более 10 тысяч кубометров снега вывезли в Подмосковье
Минтранс МО: свыше 10 тысяч кубометров снега вывезли в Подмосковье