https://ria.ru/20241217/sneg-1989773301.html

Более 10 тысяч кубометров снега вывезли в Подмосковье

Более 10 тысяч кубометров снега вывезли в Подмосковье - РИА Новости, 17.12.2024

Более 10 тысяч кубометров снега вывезли в Подмосковье

Больше 10,6 тысячи кубометров снега вывезли с региональной сети дорог в Подмосковье с начала декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:01

2024-12-17T19:01

2024-12-17T19:01

москва сегодня: мегаполис для жизни

московская область (подмосковье)

дубна

мосавтодор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916014087_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_21a4d2cd61840d8555091f77debf6e5f.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Больше 10,6 тысячи кубометров снега вывезли с региональной сети дорог в Подмосковье с начала декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ведомстве отметили, что за две недели специалисты "Мосавтодора" вывезли с региональных дорог больше 10,6 тысячи кубометров снега, при этом порядка 4,5 тысячи кубометров вывезено из Дубны, Талдомского и Дмитровского округов. Также дорожные службы ежедневно проводят работы по очистке и обработке дорожного покрытия, а также уборке тротуаров и посадочных площадок. Мониторинг выполнения и качества работ осуществляется через автоматизированные системы, такие как РНИС (навигационная система) и СКПДИ (система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры).

https://ria.ru/20241217/moskva-1989747498.html

московская область (подмосковье)

дубна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), дубна, мосавтодор