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Бойцы ВС России отмечают дефицит снарядов у ВСУ на краснолиманском участке
Бойцы ВС России отмечают дефицит снарядов у ВСУ на краснолиманском участке - РИА Новости, 17.12.2024
Бойцы ВС России отмечают дефицит снарядов у ВСУ на краснолиманском участке
Российские бойцы отмечают снижение активности артиллерии ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, что может быть связано с дефицитом снарядов,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T06:33
2024-12-17T06:33
2024-12-17T06:33
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 дек - РИА Новости. Российские бойцы отмечают снижение активности артиллерии ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, что может быть связано с дефицитом снарядов, рассказал РИА Новости командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" полковник Александр Сопин. "По всей видимости, у них не так много боеприпасов, в основном упор делают они на FPV (дроны-камикадзе – ред.), видимо все закончилось... Может быть на этом участке, у нас в основном FPV беспокоят нас", - рассказал командир, говоря о ситуации с боеприпасами у ВСУ на краснолиманском участке в Донбассе. Командир также уточнил, что на данном участке значительно уменьшилось и количество техники ВСУ. "Мы знаем количество танков (ВСУ- ред.), которое тут работало, остался один танчик у них на нашем участке, мы его ловим, стараемся поймать, но пока не удается. Именно этот выскакивает на пару минут, отстреливается и уходит. Ну поймаем", - сказал Сопин.
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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы ВС России отмечают дефицит снарядов у ВСУ на краснолиманском участке
Российские танкисты отмечают дефицит снарядов у ВСУ на краснолиманском участке
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 дек - РИА Новости. Российские бойцы отмечают снижение активности артиллерии ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, что может быть связано с дефицитом снарядов, рассказал РИА Новости командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" полковник Александр Сопин.
"По всей видимости, у них не так много боеприпасов, в основном упор делают они на FPV (дроны-камикадзе – ред.), видимо все закончилось... Может быть на этом участке, у нас в основном FPV беспокоят нас", - рассказал командир, говоря о ситуации с боеприпасами у ВСУ на краснолиманском участке в Донбассе.
Командир также уточнил, что на данном участке значительно уменьшилось и количество техники ВСУ.
"Мы знаем количество танков (ВСУ- ред.), которое тут работало, остался один танчик у них на нашем участке, мы его ловим, стараемся поймать, но пока не удается. Именно этот выскакивает на пару минут, отстреливается и уходит. Ну поймаем", - сказал Сопин.