https://ria.ru/20241217/snaryady-1989588402.html

Бойцы ВС России отмечают дефицит снарядов у ВСУ на краснолиманском участке

Бойцы ВС России отмечают дефицит снарядов у ВСУ на краснолиманском участке - РИА Новости, 17.12.2024

Бойцы ВС России отмечают дефицит снарядов у ВСУ на краснолиманском участке

Российские бойцы отмечают снижение активности артиллерии ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, что может быть связано с дефицитом снарядов,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T06:33

2024-12-17T06:33

2024-12-17T06:33

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 17 дек - РИА Новости. Российские бойцы отмечают снижение активности артиллерии ВСУ на краснолиманском участке фронта в Донбассе, что может быть связано с дефицитом снарядов, рассказал РИА Новости командир танкового батальона имени Сергея Зорина группировки войск "Запад" полковник Александр Сопин. "По всей видимости, у них не так много боеприпасов, в основном упор делают они на FPV (дроны-камикадзе – ред.), видимо все закончилось... Может быть на этом участке, у нас в основном FPV беспокоят нас", - рассказал командир, говоря о ситуации с боеприпасами у ВСУ на краснолиманском участке в Донбассе. Командир также уточнил, что на данном участке значительно уменьшилось и количество техники ВСУ. "Мы знаем количество танков (ВСУ- ред.), которое тут работало, остался один танчик у них на нашем участке, мы его ловим, стараемся поймать, но пока не удается. Именно этот выскакивает на пару минут, отстреливается и уходит. Ну поймаем", - сказал Сопин.

https://ria.ru/20241217/bomby-1989586006.html

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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф