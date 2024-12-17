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Слуцкий прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ

Слуцкий прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024

Слуцкий прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что в ближайшем будущем террористический акт в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:22

2024-12-17T12:22

2024-12-17T15:13

москва

игорь кириллов

леонид слуцкий (политик)

взрыв на рязанском проспекте в москве

происшествия

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что в ближайшем будущем террористический акт в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника будет расследован и виновные понесут адекватное наказание. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. "Надеемся, что в самом ближайшем будущем этот террористический акт будет расследован и виновные понесут адекватное наказание", - сказал Слуцкий. Он добавил, что Кириллов был "высочайшим профессионалом".

москва

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Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов СК публикует оперативное видео с места, где при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов 2024-12-17T12:22 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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