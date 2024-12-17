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Слуцкий прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024
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12:22 17.12.2024 (обновлено: 15:13 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/slutskij-1989650036.html
Слуцкий прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ
Слуцкий прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ - РИА Новости, 17.12.2024
Слуцкий прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что в ближайшем будущем террористический акт в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T12:22
2024-12-17T15:13
москва
игорь кириллов
леонид слуцкий (политик)
взрыв на рязанском проспекте в москве
происшествия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что в ближайшем будущем террористический акт в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника будет расследован и виновные понесут адекватное наказание. По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. "Надеемся, что в самом ближайшем будущем этот террористический акт будет расследован и виновные понесут адекватное наказание", - сказал Слуцкий. Он добавил, что Кириллов был "высочайшим профессионалом".
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Кадры с места взрыва, где погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
СК публикует оперативное видео с места, где при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов
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москва, игорь кириллов, леонид слуцкий (политик), взрыв на рязанском проспекте в москве, происшествия, видео
Москва, Игорь Кириллов, Леонид Слуцкий (политик), Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Происшествия
Слуцкий прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что в ближайшем будущем террористический акт в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника будет расследован и виновные понесут адекватное наказание.
2024-12-17T12:22
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Слуцкий прокомментировал убийство начальника войск РХБЗ

Слуцкий: виновные в гибели генерала Кириллова понесут адекватное наказание

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выразил надежду, что в ближайшем будущем террористический акт в отношении начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника будет расследован и виновные понесут адекватное наказание.
По данным СК РФ, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
"Надеемся, что в самом ближайшем будущем этот террористический акт будет расследован и виновные понесут адекватное наказание", - сказал Слуцкий.
Он добавил, что Кириллов был "высочайшим профессионалом".
 
МоскваИгорь КирилловЛеонид Слуцкий (политик)Взрыв на Рязанском проспекте в МосквеПроисшествия
 
 
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