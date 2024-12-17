https://ria.ru/20241217/sladosti-1989579622.html

Врач предупредил об опасности "сладких" подарков для детей

Врач предупредил об опасности "сладких" подарков для детей - РИА Новости, 17.12.2024

Врач предупредил об опасности "сладких" подарков для детей

Потребление детьми большого количества конфет из новогодних подарков, в которых содержится сахар, может привести к избыточному весу, повышению риска сахарного... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T03:17

2024-12-17T03:17

2024-12-17T03:17

общество

москва

исмаил османов

новый год

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Потребление детьми большого количества конфет из новогодних подарков, в которых содержится сахар, может привести к избыточному весу, повышению риска сахарного диабета второго типа, ранних сердечно-сосудистых заболеваний, может нанести вред иммунной системе, головному мозгу, печени, зубам, коже, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач Детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов. "Самый распространенный подарок на Новый год детям - это сладости, в конце года многие приносят ребятишкам с работы или просто в честь праздника сладкие подарки. В исследованиях показано, что потребление избыточного количества сахара приводит к избыточному весу, повышению риска сахарного диабета второго типа и ранних сердечно-сосудистых заболеваний. Употребление в пищу слишком большого количества сахара может нанести вред иммунной системе, головному мозгу, печени, зубам и даже коже", - рассказал Османов. Врач уточнил, что чрезмерное потребления сладостей может вытеснить из рациона другие, более питательные продукты, что, в свою очередь, приведет к дефициту макро- и микронутриентов, необходимых организму ребенка для роста и развития. Помимо того, это может привести к нарушению цикла сна и бодрствования, то есть затруднить засыпание, ухудшить качество сна и сделать утреннее пробуждение более тяжелым. "Поскольку сахар активизирует зоны удовольствия в головном мозге, его чрезмерное и частое потребление приводит к формированию зависимости. Со временем для получения удовольствия требуется больше сахара и, если его потребление сократить, то это может привести к симптомам отмены: когда ребенок чувствует слабость, раздражительность, тревогу и страстное желание съесть сразу две шоколадки и порцию мороженого", - пояснил специалист. По словам врача, подростков чрезмерное потребление сахара может привести к дисгормональным изменениям, на этом фоне могут развиваться и прогрессировать угревая сыпь и другие воспалительные заболевания кожи. "Высокое потребление сахара может нарушить работу иммунной системы, поскольку провоцирует выработку воспалительных медиаторов, которые связаны с повреждением сосудов и внутренних органов. Сахар снижает активность иммунокомпетентных клеток, которые отвечают за защиту от инфекционных заболеваний", - добавил Османов. Сладости имеют высокую калорийность, но недостаточную питательную ценность, отметил специалист. Защищаясь от избыточного поступления сахара, клетки снижают чувствительность к действию гормона инсулина, именно он открывает "дверцу" для поступления сахара внутрь. На фоне такой приобретенной инсулинорезистентности формируется не только ожирение, но еще страдает печень, в которой накапливается жир, развивается воспаление и гибнут клетки. Он подчеркнул, что в тех случаях, когда дети здоровы, лучше минимизировать потребление сладостей. Необходимо отдавать предпочтение "здоровым" сладостям, в составе которых минимум добавленного сахара, но присутствуют сложные углеводы, например, фруктам, сухофруктам, натуральным ягодным джемам, мармеладам и пастиле. "С осторожностью употреблять сладости нужно детям с сахарным диабетом, имеющим лишний вес, воспалительные заболевания кожи и суставов", - уточнил врач. Османов также отметил, что сахар содержится в очень многих продуктах питания, например, соусах, йогуртах, мюсли, консервированных овощах и фруктах, колбасах, сосисках, полуфабрикатах, пакетированных соках. Поэтому многие дети и вне праздников могут потреблять сахар в избыточных количествах, даже не осознавая этого.

https://ria.ru/20241216/kholodets-1989354102.html

https://ria.ru/20241205/vrach-1987437723.html

https://ria.ru/20241130/starenie-1986598079.html

https://ria.ru/20241125/vrach-1985497798.html

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общество, москва, исмаил османов, новый год