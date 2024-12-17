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Ранивший ребенка нижегородец отправится на принудительные работы - РИА Новости, 17.12.2024
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18:27 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/sk-1989766116.html
Ранивший ребенка нижегородец отправится на принудительные работы
Ранивший ребенка нижегородец отправится на принудительные работы - РИА Новости, 17.12.2024
Ранивший ребенка нижегородец отправится на принудительные работы
Житель Нижегородской области, ранивший из пневматической винтовки ребенка, осужден за хулиганство на 2 года принудительных работ, сообщает региональное... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T18:27
2024-12-17T18:27
происшествия
россия
нижегородская область
борский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области, ранивший из пневматической винтовки ребенка, осужден за хулиганство на 2 года принудительных работ, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что 18 августа житель Борского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на балконе своей квартиры на улице Центральной совхоза "Сормовский пролетарий", выстрелил из пневматической винтовки в девятилетнего ребенка на детской площадке. Пуля попала мальчику в коленку. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением оружия). "Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, которое заменено принудительными работами на срок 2 года, с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20241217/khischenie-1989733551.html
россия
нижегородская область
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происшествия, россия, нижегородская область, борский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Борский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Ранивший ребенка нижегородец отправится на принудительные работы

СК РФ: ранившего ребенка нижегородца осудили на два года принудительных работ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 дек - РИА Новости. Житель Нижегородской области, ранивший из пневматической винтовки ребенка, осужден за хулиганство на 2 года принудительных работ, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 18 августа житель Борского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на балконе своей квартиры на улице Центральной совхоза "Сормовский пролетарий", выстрелил из пневматической винтовки в девятилетнего ребенка на детской площадке. Пуля попала мальчику в коленку.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением оружия).
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы, которое заменено принудительными работами на срок 2 года, с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства ежемесячно", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьБорский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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