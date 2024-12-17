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УВКБ не имеет доступа на сирийские территории на Голанах, заявили в ООН - РИА Новости, 17.12.2024
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16:01 17.12.2024 (обновлено: 16:07 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/siriya-1989723916.html
УВКБ не имеет доступа на сирийские территории на Голанах, заявили в ООН
УВКБ не имеет доступа на сирийские территории на Голанах, заявили в ООН - РИА Новости, 17.12.2024
УВКБ не имеет доступа на сирийские территории на Голанах, заявили в ООН
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) не имеет доступа на сирийские территории на Голанских высотах, недавно оккупированные израильской... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:01
2024-12-17T16:07
в мире
сирия
голанские высоты
израиль
исраэль кац
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
браво
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ЖЕНЕВА, 17 дек - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) не имеет доступа на сирийские территории на Голанских высотах, недавно оккупированные израильской армией, некоторым жителям пришлось эвакуироваться из своих деревень, заявила на брифинге в Женеве директор организации по Ближнему Востоку Рема Джеймус Имсейс. "К сожалению, у нас нет доступа. Что точно известно, так это то, что израильская армия разослала жителям некоторых деревень сообщения с просьбой эвакуироваться, и жители уехали. Но массового перемещения беженцев в другие части Сирии зафиксировано не было", - сказала она. Ранее в декабре Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот. Параллельно с взятием под контроль буферной зоны на Голанских высотах израильская авиация провела на минувшей неделе масштабную воздушную операцию по ликвидации военного потенциала вооруженных сил Сирии. В ЦАХАЛ сообщали о практически полной ликвидации сирийской системы ПВО, флота Сирии, уничтожении десятков военных объектов, в том числе оружейных заводов, авиабаз, подземных комплексов и стратегических запасов ракет. В руководстве еврейского государства заявляли, что это сделано с целью предотвратить попадание этих вооружений в руки тех, кто может его использовать против Израиля. Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
https://ria.ru/20241215/izrail-1989318680.html
https://ria.ru/20241217/siriya-1989547190.html
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в мире, сирия, голанские высоты, израиль, исраэль кац, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, браво, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Голанские высоты, Израиль, Исраэль Кац, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Браво, Обострение ситуации в Сирии — 2024
УВКБ не имеет доступа на сирийские территории на Голанах, заявили в ООН

ООН: у УВКБ нет доступа на сирийские территории на Голанах, оккупированные ЦАХАЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 17 дек - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) не имеет доступа на сирийские территории на Голанских высотах, недавно оккупированные израильской армией, некоторым жителям пришлось эвакуироваться из своих деревень, заявила на брифинге в Женеве директор организации по Ближнему Востоку Рема Джеймус Имсейс.
"К сожалению, у нас нет доступа. Что точно известно, так это то, что израильская армия разослала жителям некоторых деревень сообщения с просьбой эвакуироваться, и жители уехали. Но массового перемещения беженцев в другие части Сирии зафиксировано не было", - сказала она.
Жители Голанских высот - РИА Новости, 1920, 15.12.2024
Правительство Нетаньяху одобрило план по развитию Голанских высот
15 декабря, 16:57
Ранее в декабре Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Премьер подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ ЦАХАЛ занять зону разграничения и контролирующие её позиции. Министр обороны Исраэль Кац в свою очередь отдал приказ армейским подразделениям подготовиться к зимовке на сирийской части Голанских высот.
Параллельно с взятием под контроль буферной зоны на Голанских высотах израильская авиация провела на минувшей неделе масштабную воздушную операцию по ликвидации военного потенциала вооруженных сил Сирии. В ЦАХАЛ сообщали о практически полной ликвидации сирийской системы ПВО, флота Сирии, уничтожении десятков военных объектов, в том числе оружейных заводов, авиабаз, подземных комплексов и стратегических запасов ракет. В руководстве еврейского государства заявляли, что это сделано с целью предотвратить попадание этих вооружений в руки тех, кто может его использовать против Израиля.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
Катарский газопровод через Сирию: миф и реальность
Вчера, 08:00
 
В миреСирияГоланские высотыИзраильИсраэль КацООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевБравоОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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