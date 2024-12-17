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В Совфеде прокомментировали идею о штрафах за дарение алкоголя
В Совфеде прокомментировали идею о штрафах за дарение алкоголя - РИА Новости, 17.12.2024
В Совфеде прокомментировали идею о штрафах за дарение алкоголя
Сенатор Наталия Косихина, комментируя инициативу о штрафах за дарение алкоголя, напомнила, что каждый гражданин РФ имеет право на неприкосновенность частной... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:10
2024-12-17T14:10
2024-12-17T14:10
общество
андрей свинцов
россия
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина, комментируя инициативу о штрафах за дарение алкоголя, напомнила, что каждый гражданин РФ имеет право на неприкосновенность частной жизни, поэтому, по её словам, данный законопроект поддержать нельзя. Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов предложил ввести в России штрафы за дарение алкоголя. По его мнению, штрафы для граждан могли бы составить пять тысяч рублей, для чиновников - от 35 до 50 тысяч рублей и для юрлиц - до 100 тысяч рублей. "Хочу отметить, что согласно статьи Конституции России каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни. Поэтому в данном виде и при всем уважении не смогу поддержать данный законопроект", - сказала Косихина РИА Новости. Сенатор подчеркнула, что потребление алкогольной продукции не приносит пользы, однако "чрезмерная борьба, к сожалению, может дать обратный эффект". "Противодействовать алкоголю необходимо, но делать это необходимо через пропаганду здорового образа жизни, рекламу в СМИ и демонстрацию медицинских передач на данную тему", - резюмировала парламентарий.
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общество, андрей свинцов, россия
Общество, Андрей Свинцов, Россия
В Совфеде прокомментировали идею о штрафах за дарение алкоголя
Сенатор Косихина сочла идею о штрафах за дарение алкоголя неконституционной
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина, комментируя инициативу о штрафах за дарение алкоголя, напомнила, что каждый гражданин РФ имеет право на неприкосновенность частной жизни, поэтому, по её словам, данный законопроект поддержать нельзя.
Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов
предложил ввести в России штрафы за дарение алкоголя. По его мнению, штрафы для граждан могли бы составить пять тысяч рублей, для чиновников - от 35 до 50 тысяч рублей и для юрлиц - до 100 тысяч рублей.
«
"Хочу отметить, что согласно статьи Конституции России каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни. Поэтому в данном виде и при всем уважении не смогу поддержать данный законопроект", - сказала Косихина РИА Новости.
Сенатор подчеркнула, что потребление алкогольной продукции не приносит пользы, однако "чрезмерная борьба, к сожалению, может дать обратный эффект".
"Противодействовать алкоголю необходимо, но делать это необходимо через пропаганду здорового образа жизни, рекламу в СМИ и демонстрацию медицинских передач на данную тему", - резюмировала парламентарий.