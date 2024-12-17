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Володин назвал многодетные семьи достоянием России - РИА Новости, 17.12.2024
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14:51 17.12.2024 (обновлено: 15:14 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/semi-1989705648.html
Володин назвал многодетные семьи достоянием России
Володин назвал многодетные семьи достоянием России - РИА Новости, 17.12.2024
Володин назвал многодетные семьи достоянием России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал многодетные семьи достоянием России, так как они сохраняют традиции РФ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T14:51
2024-12-17T15:14
общество
россия
вячеслав володин
москва
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал многодетные семьи достоянием России, так как они сохраняют традиции РФ.В Москве во вторник проходит торжественное мероприятие "Крепкая семья – достояние России", на котором награждают 11 семей из разных регионов. Семьи будут награждены медалью Госдумы, медалью Станислава Говорухина и почетной грамотой Госдумы."Очень важно сказать вам и тысячам семей нашей страны слова благодарности за то, что вы есть, за то, что вы сохраняете наши традиции... очень важно, когда в нашей стране есть многодетные, крепкие семьи - это достояние России", - сказал он в ходе награждения.Володин считает, что важно, чтобы таких многодетных семей, сохраняющих традиции, было как можно больше."Чтобы было больше тех, кто готовил сына, продолжателем династии, дочь. И, конечно, чтобы было больше крепких семей", - добавил председатель ГД.
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общество, россия, вячеслав володин, москва
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Москва
Володин назвал многодетные семьи достоянием России

Председатель Госдумы Володин назвал многодетные семьи достоянием России

© iStock.com / StefaNikolicСемейный досуг
Семейный досуг - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© iStock.com / StefaNikolic
Семейный досуг . Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал многодетные семьи достоянием России, так как они сохраняют традиции РФ.
В Москве во вторник проходит торжественное мероприятие "Крепкая семья – достояние России", на котором награждают 11 семей из разных регионов. Семьи будут награждены медалью Госдумы, медалью Станислава Говорухина и почетной грамотой Госдумы.
«
"Очень важно сказать вам и тысячам семей нашей страны слова благодарности за то, что вы есть, за то, что вы сохраняете наши традиции... очень важно, когда в нашей стране есть многодетные, крепкие семьи - это достояние России", - сказал он в ходе награждения.
Володин считает, что важно, чтобы таких многодетных семей, сохраняющих традиции, было как можно больше.
"Чтобы было больше тех, кто готовил сына, продолжателем династии, дочь. И, конечно, чтобы было больше крепких семей", - добавил председатель ГД.
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