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Представитель Седоковой рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 17.12.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
19:13 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/sedokova-1989776299.html
Представитель Седоковой рассказал о ее состоянии
Представитель Седоковой рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 17.12.2024
Представитель Седоковой рассказал о ее состоянии
Певица Анна Седокова госпитализирована в больницу по рекомендации невролога, так как находится на данный момент в состоянии аффекта, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:13
2024-12-17T19:13
шоубиз
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россия
анна седокова
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Певица Анна Седокова госпитализирована в больницу по рекомендации невролога, так как находится на данный момент в состоянии аффекта, сообщила РИА Новости представитель артистки. Ранее певица опубликовала видео, на котором показано, что она находится в больнице и лежит под капельницей. "Анна госпитализирована в больницу по настоянию невролога. Сейчас Анна в состоянии аффекта и ей необходимо быть под наблюдением врачей", - сказала собеседница агентства. Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело бывшего супруга Седоковой нашли в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Седокова и Тимма поженились в 2020 году. На прошлой неделе судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год.
https://rsport.ria.ru/20241217/timma-1989608149.html
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москва, россия, анна седокова, янис тимма
Шоубиз, Москва, Россия, Анна Седокова, Янис Тимма
Представитель Седоковой рассказал о ее состоянии

Представитель Седоковой заявил, что певица находится в состоянии аффекта

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица Анна Седокова
Певица Анна Седокова - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Певица Анна Седокова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Певица Анна Седокова госпитализирована в больницу по рекомендации невролога, так как находится на данный момент в состоянии аффекта, сообщила РИА Новости представитель артистки.
Ранее певица опубликовала видео, на котором показано, что она находится в больнице и лежит под капельницей.
"Анна госпитализирована в больницу по настоянию невролога. Сейчас Анна в состоянии аффекта и ей необходимо быть под наблюдением врачей", - сказала собеседница агентства.
Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело бывшего супруга Седоковой нашли в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году. На прошлой неделе судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год.
Анна Седокова и Янис Тимма - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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