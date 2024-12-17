https://ria.ru/20241217/sedokova-1989776299.html

Представитель Седоковой рассказал о ее состоянии

Представитель Седоковой рассказал о ее состоянии - РИА Новости, 17.12.2024

Представитель Седоковой рассказал о ее состоянии

Певица Анна Седокова госпитализирована в больницу по рекомендации невролога, так как находится на данный момент в состоянии аффекта, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T19:13

2024-12-17T19:13

2024-12-17T19:13

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Певица Анна Седокова госпитализирована в больницу по рекомендации невролога, так как находится на данный момент в состоянии аффекта, сообщила РИА Новости представитель артистки. Ранее певица опубликовала видео, на котором показано, что она находится в больнице и лежит под капельницей. "Анна госпитализирована в больницу по настоянию невролога. Сейчас Анна в состоянии аффекта и ей необходимо быть под наблюдением врачей", - сказала собеседница агентства. Во вторник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что тело бывшего супруга Седоковой нашли в подъезде дома в центре Москвы. По предварительной информации, латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Седокова и Тимма поженились в 2020 году. На прошлой неделе судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе. В России 32-летний баскетболист выступал за петербургский "Зенит" и подмосковные "Химки" с 2015 по 2021 год.

https://rsport.ria.ru/20241217/timma-1989608149.html

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москва, россия, анна седокова, янис тимма