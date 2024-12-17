В РПЦ отреагировали на позицию Венгрии о санкциях против патриарха Кирилла
Помощник патриарха: Венгрия, вопреки давлению, хранит христианское наследие
Вербное воскресенье
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Позиция властей Венгрии, которые выступили против введения санкций ЕС против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вызывает уважение в Русской церкви, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, что Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов. Министр подчеркнул, что в случае введения санкций против церковных деятелей "будет потеряна последняя возможность на мир".
"Позиция правительства Венгрии нам известна и вызывает уважение. Эта страна, вопреки оказываемому на нее давлению, сохраняет верность своему христианскому наследию", - сказал отец Николай Балашов.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл не был включен в шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза весной 2022 года после того, как против этого выступила Венгрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против главы Русской православной церкви. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.
Ранее Сийярто назвал унизительным допуск российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе. В ходе визита в Москву Сийярто встретился с Олегом Матыциным, занимавшим пост министра спорта РФ, и заявил, что спорт и геополитка не должны никак быть связаны между собой, участие в Олимпийских играх должно зависеть только от результатов спортсменов.
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