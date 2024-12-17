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В РПЦ отреагировали на позицию Венгрии о санкциях против патриарха Кирилла - РИА Новости, 17.12.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
13:52 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989684114.html
В РПЦ отреагировали на позицию Венгрии о санкциях против патриарха Кирилла
В РПЦ отреагировали на позицию Венгрии о санкциях против патриарха Кирилла - РИА Новости, 17.12.2024
В РПЦ отреагировали на позицию Венгрии о санкциях против патриарха Кирилла
Позиция властей Венгрии, которые выступили против введения санкций ЕС против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вызывает уважение в Русской церкви,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T13:52
2024-12-17T13:52
религия
венгрия
россия
москва
петер сийярто
виктор орбан
евросоюз
русская православная церковь
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Позиция властей Венгрии, которые выступили против введения санкций ЕС против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вызывает уважение в Русской церкви, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, что Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов. Министр подчеркнул, что в случае введения санкций против церковных деятелей "будет потеряна последняя возможность на мир". "Позиция правительства Венгрии нам известна и вызывает уважение. Эта страна, вопреки оказываемому на нее давлению, сохраняет верность своему христианскому наследию", - сказал отец Николай Балашов. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл не был включен в шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза весной 2022 года после того, как против этого выступила Венгрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против главы Русской православной церкви. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список. Ранее Сийярто назвал унизительным допуск российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе. В ходе визита в Москву Сийярто встретился с Олегом Матыциным, занимавшим пост министра спорта РФ, и заявил, что спорт и геополитка не должны никак быть связаны между собой, участие в Олимпийских играх должно зависеть только от результатов спортсменов.
https://ria.ru/20241216/vengriya-1989502597.html
https://ria.ru/20241212/siriya-1988730681.html
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венгрия, россия, москва, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, русская православная церковь, оон, религия
Религия, Венгрия, Россия, Москва, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, Русская православная церковь, ООН, Религия
В РПЦ отреагировали на позицию Венгрии о санкциях против патриарха Кирилла

Помощник патриарха: Венгрия, вопреки давлению, хранит христианское наследие

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВербное воскресенье
Вербное воскресенье - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Позиция властей Венгрии, которые выступили против введения санкций ЕС против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, вызывает уважение в Русской церкви, сообщил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС, что Венгрии удалось добиться исключения из 15-го пакета санкций ЕС патриарха Кирилла, постпреда РФ при ООН, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов. Министр подчеркнул, что в случае введения санкций против церковных деятелей "будет потеряна последняя возможность на мир".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций ЕС
16 декабря, 17:00
"Позиция правительства Венгрии нам известна и вызывает уважение. Эта страна, вопреки оказываемому на нее давлению, сохраняет верность своему христианскому наследию", - сказал отец Николай Балашов.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл не был включен в шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза весной 2022 года после того, как против этого выступила Венгрия. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что не может поддержать санкции, направленные против лидеров церкви, в частности, против главы Русской православной церкви. В РПЦ позднее поблагодарили Венгрию за твердую позицию в отношении недопустимости включения патриарха в санкционный список.
Ранее Сийярто назвал унизительным допуск российских спортсменов на Олимпиаду в нейтральном статусе. В ходе визита в Москву Сийярто встретился с Олегом Матыциным, занимавшим пост министра спорта РФ, и заявил, что спорт и геополитка не должны никак быть связаны между собой, участие в Олимпийских играх должно зависеть только от результатов спортсменов.
Церковь в христианском городе Мхарди на севере от города Хама - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
РПЦ надеется, что христианам помогут сохранить святыни в Сирии
12 декабря, 07:10
 
РелигияВенгрияРоссияМоскваПетер СийяртоВиктор ОрбанЕвросоюзРусская православная церковьООНРелигия
 
 
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