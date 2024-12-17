https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989651455.html

ЕС разрабатывает 16-й пакет антироссийских санкций, заявила премьер Италии

ЕС разрабатывает 16-й пакет антироссийских санкций, заявила премьер Италии - РИА Новости, 17.12.2024

ЕС разрабатывает 16-й пакет антироссийских санкций, заявила премьер Италии

Евросоюз приступил к подготовке очередного пакета антироссийских санкций, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:30

2024-12-17T12:30

2024-12-17T15:53

евросоюз

санкции в отношении россии

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РИМ, 17 дек – РИА Новости. Евросоюз приступил к подготовке очередного пакета антироссийских санкций, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони,"Мы поддержали недавнее принятие 15-го пакета санкций, и 16-й пакет сейчас разрабатывается", - сказала она, выступая в Палате депутатов итальянского парламента в преддверии предстоящего саммита Евросоюза.Совет ЕС на уровне европейских министров иностранных дел в понедельник окончательно утвердил 15-й пакет санкций против России, куда войдут как новые экономические, так и персональные ограничения.Мелони добавила, что в ходе итальянского председательства в "Большой семерке" была достигнута договоренность о кредите Украине в 50 миллиардов долларов, который будет предоставлен за счет арестованных российских активов. Италия, добавила она, продолжит оказывать поддержку Украине в том числе в рамках восстановления после завершения конфликта."Встреча, которую я проведу с Зеленским вместе другими лидерами ЕС и генсеком НАТО на саммите (19 декабря) позволить подтвердить эти принципы",- сказала премьер Италии.В новый пакет санкций против РФ вошли, в частности, ограничения против так называемого "теневого флота", занятого в транспортировке энергоресурсов, а также лист персональных ограничений в отношении 54 физлиц и 30 организаций (в их числе есть зарегистрированные в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ).

https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989582714.html

https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989710601.html

https://ria.ru/20241216/gruziya-1989563303.html

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евросоюз, санкции в отношении россии, джорджа мелони, италия, россия, китай, в мире