Южная Корея ввела санкции в отношении России и КНДР
Южная Корея ввела санкции против физических лиц и организаций из России и КНДР
Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 17 дек – РИА Новости. Южная Корея ввела односторонние санкции против 11 физических лиц и 15 организаций за участие в якобы "незаконном военном сотрудничестве" между Россией и КНДР, заявили в южнокорейском МИД.
"Правительство вводит односторонние санкции против 11 физических лиц и 15 организаций, причастных к незаконному военному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей", — говорится в заявление.
Под ограничения попали военные специалисты из КНДР, ряд российских компаний и лиц, банки. Так, в списке оказались высокопоставленные северокорейские генералы Ким Ён Бок и Син Гым Чхоль, а также корпус "Буря" и его командующий Ли Бон Чжун, якобы "отправленные на войну на Украине", и северокорейский специалист по ракетным технологиям Ли Сон Чжин.
С российской стороны под санкции попали семь человек и девять связанных с ними компаний, также в списке упоминаются пять банков.
Санкции вступят в силу с полуночи 19 декабря. Все финансовые и валютные операции с подсанкционными субъектами должна будет одобрять Комиссия по финансовым услугам или Центрального банка Кореи. Нарушителям грозит ответственность.
В Сеуле назвали санкции частью "совместной реакции на российско-северокорейское военное сотрудничество", они последовали за совместным заявлением министров иностранных дел Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Новой Зеландии, Великобритании и ЕС, которое было опубликовано 16-17 декабря.
Ранее в госдепе США выступили с утверждением, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области.
При этом в России ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений присутствую северокорейских сил в зоне СВО. В самой КНДР эти обвинения назвали "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого, в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях".
В конце октября госсекретарь Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, те якобы уже размещены на российской территории. Уже 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, указал, что представители США сами же признают, что не имеют окончательного подтверждения собственной информации.
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