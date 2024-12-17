Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея ввела санкции в отношении России и КНДР - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:42 17.12.2024 (обновлено: 07:49 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989582714.html
Южная Корея ввела санкции в отношении России и КНДР
Южная Корея ввела санкции в отношении России и КНДР - РИА Новости, 17.12.2024
Южная Корея ввела санкции в отношении России и КНДР
Южная Корея ввела односторонние санкции против 11 физических лиц и 15 организаций за участие в якобы "незаконном военном сотрудничестве" между Россией и КНДР,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T04:42
2024-12-17T07:49
южная корея
россия
в мире
сша
энтони блинкен
дмитрий песков
оон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_66269db182aba4882d795b3347783c88.jpg
СЕУЛ, 17 дек – РИА Новости. Южная Корея ввела односторонние санкции против 11 физических лиц и 15 организаций за участие в якобы "незаконном военном сотрудничестве" между Россией и КНДР, заявили в южнокорейском МИД."Правительство вводит односторонние санкции против 11 физических лиц и 15 организаций, причастных к незаконному военному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей", — говорится в заявление.Под ограничения попали военные специалисты из КНДР, ряд российских компаний и лиц, банки. Так, в списке оказались высокопоставленные северокорейские генералы Ким Ён Бок и Син Гым Чхоль, а также корпус "Буря" и его командующий Ли Бон Чжун, якобы "отправленные на войну на Украине", и северокорейский специалист по ракетным технологиям Ли Сон Чжин.С российской стороны под санкции попали семь человек и девять связанных с ними компаний, также в списке упоминаются пять банков.Санкции вступят в силу с полуночи 19 декабря. Все финансовые и валютные операции с подсанкционными субъектами должна будет одобрять Комиссия по финансовым услугам или Центрального банка Кореи. Нарушителям грозит ответственность.В Сеуле назвали санкции частью "совместной реакции на российско-северокорейское военное сотрудничество", они последовали за совместным заявлением министров иностранных дел Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Новой Зеландии, Великобритании и ЕС, которое было опубликовано 16-17 декабря.Ранее в госдепе США выступили с утверждением, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области.При этом в России ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений присутствую северокорейских сил в зоне СВО. В самой КНДР эти обвинения назвали "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого, в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях".В конце октября госсекретарь Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, те якобы уже размещены на российской территории. Уже 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, указал, что представители США сами же признают, что не имеют окончательного подтверждения собственной информации.
https://ria.ru/20241216/metall-1989532844.html
https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989402267.html
https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988682789.html
https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989487032.html
южная корея
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151290/12/1512901270_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_eca21218d44a88c8b80482b574115d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная корея, россия, в мире, сша, энтони блинкен, дмитрий песков, оон, евросоюз, вооруженные силы украины
Южная Корея, Россия, В мире, США, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, ООН, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Южная Корея ввела санкции в отношении России и КНДР

Южная Корея ввела санкции против физических лиц и организаций из России и КНДР

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаг Республики Корея. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 17 дек – РИА Новости. Южная Корея ввела односторонние санкции против 11 физических лиц и 15 организаций за участие в якобы "незаконном военном сотрудничестве" между Россией и КНДР, заявили в южнокорейском МИД.
"Правительство вводит односторонние санкции против 11 физических лиц и 15 организаций, причастных к незаконному военному сотрудничеству между Россией и Северной Кореей", — говорится в заявление.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Десять стран ЕС призвали расширить санкции против российских металлов
Вчера, 19:05
Под ограничения попали военные специалисты из КНДР, ряд российских компаний и лиц, банки. Так, в списке оказались высокопоставленные северокорейские генералы Ким Ён Бок и Син Гым Чхоль, а также корпус "Буря" и его командующий Ли Бон Чжун, якобы "отправленные на войну на Украине", и северокорейский специалист по ракетным технологиям Ли Сон Чжин.
С российской стороны под санкции попали семь человек и девять связанных с ними компаний, также в списке упоминаются пять банков.
Санкции вступят в силу с полуночи 19 декабря. Все финансовые и валютные операции с подсанкционными субъектами должна будет одобрять Комиссия по финансовым услугам или Центрального банка Кореи. Нарушителям грозит ответственность.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Санкций против России недостаточно, заявил глава МИД Литвы
Вчера, 11:51
В Сеуле назвали санкции частью "совместной реакции на российско-северокорейское военное сотрудничество", они последовали за совместным заявлением министров иностранных дел Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Канады, Франции, Германии, Италии, Новой Зеландии, Великобритании и ЕС, которое было опубликовано 16-17 декабря.
Ранее в госдепе США выступили с утверждением, что 10 тысяч военных из КНДР якобы уже участвуют в боевых действиях вместе с российскими военными в Курской области.
При этом в России ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений присутствую северокорейских сил в зоне СВО. В самой КНДР эти обвинения назвали "грязными маневрами" США и их союзников, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В новый список антироссийских санкций предложили внести граждан КНР и КНДР
11 декабря, 19:41
Южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на источник в армии республики заявляло, что Сеул не спешит поддерживать заявления госдепа США о якобы участии военных КНДР в боях под Курском, и привело цитату источника, со слов которого, в Сеуле "пока не на том уровне, чтобы сделать однозначный вывод об участии северокорейской армии в боях".
В конце октября госсекретарь Энтони Блинкен, не приводя доказательств, заявил, что США считают, что Россия в ближайшие дни "задействует" на поле боя против Украины военнослужащих КНДР, те якобы уже размещены на российской территории. Уже 5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления с американской стороны, указал, что представители США сами же признают, что не имеют окончательного подтверждения собственной информации.
Женщина на фоне флага Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
ЕС утвердил 15-й пакет санкций против России
Вчера, 15:46
 
Южная КореяРоссияВ миреСШАЭнтони БлинкенДмитрий ПесковООНЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала