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Глава ЦЭМИ РАН оценил влияние антироссийских санкций на экономику Европы - РИА Новости, 17.12.2024
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04:33 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/sanktsii-1989582324.html
Глава ЦЭМИ РАН оценил влияние антироссийских санкций на экономику Европы
Глава ЦЭМИ РАН оценил влияние антироссийских санкций на экономику Европы - РИА Новости, 17.12.2024
Глава ЦЭМИ РАН оценил влияние антироссийских санкций на экономику Европы
Антироссийские санкции оказывают негативное влияние на нашу страну, но Запад испытывает от них по эффекту бумеранга более серьезное воздействие, заявил РИА... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T04:33
2024-12-17T04:33
россия
китай
германия
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
российская академия наук
евросоюз
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Антироссийские санкции оказывают негативное влияние на нашу страну, но Запад испытывает от них по эффекту бумеранга более серьезное воздействие, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Бесконечные санкции, секторальные, вторичные, в целом, безусловно, оказывают негативное влияние на нашу страну. Разрушаются логистические связи, возникают проблемы со взаиморасчетами, искусственно занижаются цены на российские энергоносители", - сказал он. "Однако более серьезное воздействие от антироссийских санкций по эффекту бумеранга испытывают страны Европы", - добавил Бахтизин. "Если экономики европейских стран поставить под то давление, которое испытывает Россия, для них оно вообще стало бы критичным... По нашим с китайскими коллегами расчетам, ВВП стран ЕС снизился бы в этом случае в диапазоне 8-12%", - заметил собеседник агентства. Причина, в том, что все страны ЕС уступают России и Китаю по индексу национальной силы – показателю совокупного потенциала страны, подчеркнул глава ЦЭМИ РАН. Так, Китай по индексу национальной силы идет на первом месте в мире, Россия на третьем, Германия же на седьмом месте, Франция – на десятом, а Великобритания – вообще на пятнадцатом, заключил он.
https://realty.ria.ru/20241216/eksperty-1989514892.html
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россия, китай, германия, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук, евросоюз
Россия, Китай, Германия, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), Российская академия наук, Евросоюз
Глава ЦЭМИ РАН оценил влияние антироссийских санкций на экономику Европы

Глава ЦЭМИ Бахтизин: Запад испытывает от антироссийских санкций эффект бумеранга

© Фото из личного архива Альберта БахтизинаАльберт Бахтизин
Альберт Бахтизин - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото из личного архива Альберта Бахтизина
Альберт Бахтизин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Антироссийские санкции оказывают негативное влияние на нашу страну, но Запад испытывает от них по эффекту бумеранга более серьезное воздействие, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Бесконечные санкции, секторальные, вторичные, в целом, безусловно, оказывают негативное влияние на нашу страну. Разрушаются логистические связи, возникают проблемы со взаиморасчетами, искусственно занижаются цены на российские энергоносители", - сказал он.
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"Однако более серьезное воздействие от антироссийских санкций по эффекту бумеранга испытывают страны Европы", - добавил Бахтизин.
"Если экономики европейских стран поставить под то давление, которое испытывает Россия, для них оно вообще стало бы критичным... По нашим с китайскими коллегами расчетам, ВВП стран ЕС снизился бы в этом случае в диапазоне 8-12%", - заметил собеседник агентства.
Причина, в том, что все страны ЕС уступают России и Китаю по индексу национальной силы – показателю совокупного потенциала страны, подчеркнул глава ЦЭМИ РАН. Так, Китай по индексу национальной силы идет на первом месте в мире, Россия на третьем, Германия же на седьмом месте, Франция – на десятом, а Великобритания – вообще на пятнадцатом, заключил он.
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