https://ria.ru/20241217/sanders-1989580157.html

Сандерс раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов

Сандерс раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов - РИА Новости, 17.12.2024

Сандерс раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов

Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс обрушился с критикой на новый оборонный бюджет США на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T03:30

2024-12-17T03:30

2024-12-17T03:30

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ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс обрушился с критикой на новый оборонный бюджет США на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки средств на программы здравоохранения и социальной помощи. "Что я слышу каждый день, в ответ на попытку улучшить жизнь рабочего класса этой страны. Я слышу "нет, нет, нет, мы не можем себе этого позволить." Но когда дело доходит до военно-промышленного комплекса и его нужд, то мы слышим "да, да, да," почти без каких-либо дебатов", - Сандерс заявил на слушании по поводу нового бюджета в Сенате. Он обратил внимание на то, что в Пентагоне существует проблема огромных растрат и мошенничества. Ведущие оборонные подрядчики, по его словам, регулярно завышали цены для Пентагона на 40%. "В октябре, несколько месяцев назад, корпорация RTX, (бывшая Raytheon), была оштрафована на $950 млн за завышение цен для Министерства обороны. Они лгали о стоимости рабочей силы и о материальных затратах, и они были заняты выплатой взяток, чтобы обеспечить себе контракты за рубежом", - подчеркнул сенатор. Члены палаты представителей конгресса США на прошлой неделе утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 884 миллиардов долларов. Документ включает меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.

https://ria.ru/20241212/kongress-1988717812.html

https://ria.ru/20241208/ostin-1987945658.html

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в мире, сша, берни сандерс, министерство обороны сша, raytheon