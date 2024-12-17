Рейтинг@Mail.ru
Сандерс раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/sanders-1989580157.html
Сандерс раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов
Сандерс раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов - РИА Новости, 17.12.2024
Сандерс раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов
Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс обрушился с критикой на новый оборонный бюджет США на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T03:30
2024-12-17T03:30
в мире
сша
берни сандерс
министерство обороны сша
raytheon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147291/44/1472914442_0:243:2511:1655_1920x0_80_0_0_9517b8ba654794ca9c6797089b7ce8e0.jpg
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс обрушился с критикой на новый оборонный бюджет США на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки средств на программы здравоохранения и социальной помощи. "Что я слышу каждый день, в ответ на попытку улучшить жизнь рабочего класса этой страны. Я слышу "нет, нет, нет, мы не можем себе этого позволить." Но когда дело доходит до военно-промышленного комплекса и его нужд, то мы слышим "да, да, да," почти без каких-либо дебатов", - Сандерс заявил на слушании по поводу нового бюджета в Сенате. Он обратил внимание на то, что в Пентагоне существует проблема огромных растрат и мошенничества. Ведущие оборонные подрядчики, по его словам, регулярно завышали цены для Пентагона на 40%. "В октябре, несколько месяцев назад, корпорация RTX, (бывшая Raytheon), была оштрафована на $950 млн за завышение цен для Министерства обороны. Они лгали о стоимости рабочей силы и о материальных затратах, и они были заняты выплатой взяток, чтобы обеспечить себе контракты за рубежом", - подчеркнул сенатор. Члены палаты представителей конгресса США на прошлой неделе утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 884 миллиардов долларов. Документ включает меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.
https://ria.ru/20241212/kongress-1988717812.html
https://ria.ru/20241208/ostin-1987945658.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147291/44/1472914442_0:8:2511:1891_1920x0_80_0_0_1e7a02addf3a70682737eb6f20e9058c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, берни сандерс, министерство обороны сша, raytheon
В мире, США, Берни Сандерс, Министерство обороны США, Raytheon
Сандерс раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов

Сенатор Сандерс раскритиковал оборонный бюджет США на 884 миллиарда долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБерни Сандерс
Берни Сандерс - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Берни Сандерс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Беспартийный сенатор из США Берни Сандерс обрушился с критикой на новый оборонный бюджет США на год размером почти в 900 миллиардов долларов на фоне нехватки средств на программы здравоохранения и социальной помощи.
"Что я слышу каждый день, в ответ на попытку улучшить жизнь рабочего класса этой страны. Я слышу "нет, нет, нет, мы не можем себе этого позволить." Но когда дело доходит до военно-промышленного комплекса и его нужд, то мы слышим "да, да, да," почти без каких-либо дебатов", - Сандерс заявил на слушании по поводу нового бюджета в Сенате.
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Нижняя палата конгресса утвердила проект оборонного бюджета на 2025 год
12 декабря, 01:42
Он обратил внимание на то, что в Пентагоне существует проблема огромных растрат и мошенничества. Ведущие оборонные подрядчики, по его словам, регулярно завышали цены для Пентагона на 40%.
"В октябре, несколько месяцев назад, корпорация RTX, (бывшая Raytheon), была оштрафована на $950 млн за завышение цен для Министерства обороны. Они лгали о стоимости рабочей силы и о материальных затратах, и они были заняты выплатой взяток, чтобы обеспечить себе контракты за рубежом", - подчеркнул сенатор.
Члены палаты представителей конгресса США на прошлой неделе утвердили проект оборонного бюджета на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере 884 миллиардов долларов. Документ включает меры по усилению присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе, повышение заработной платы военнослужащим, строительство семи новых кораблей и укрепление оборонной промышленной базы страны.
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Остин сообщил о росте военного бюджета США на 100 миллиардов долларов
8 декабря, 00:39
 
В миреСШАБерни СандерсМинистерство обороны СШАRaytheon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала