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Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов
Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов - РИА Новости, 17.12.2024
Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов
Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T20:56
2024-12-17T20:56
2024-12-17T20:56
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября 2024 года, сообщила авиакомпания. "Билеты по субсидированным тарифам возможно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2025 года", - рассказала авиакомпания. Льготные тарифы доступны на рейсах из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и многих других городов. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
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экономика, хабаровск, чита, южно-сахалинск, s7 airlines, россия
Экономика, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск, S7 Airlines, Россия
Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов
S7 Airlines открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год