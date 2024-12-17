Рейтинг@Mail.ru
Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:56 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/s7-1989791855.html
Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов
Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов - РИА Новости, 17.12.2024
Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов
Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T20:56
2024-12-17T20:56
экономика
хабаровск
чита
южно-сахалинск
s7 airlines
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776741426_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_140854d5227ddfc6142262e9a7ba1e2c.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября 2024 года, сообщила авиакомпания. "Билеты по субсидированным тарифам возможно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2025 года", - рассказала авиакомпания. Льготные тарифы доступны на рейсах из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и многих других городов. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
https://ria.ru/20241217/aeroflot-1989578006.html
хабаровск
чита
южно-сахалинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776741426_57:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_b1a3d98e3a2327ad21e01c409e5ce9ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, хабаровск, чита, южно-сахалинск, s7 airlines, россия
Экономика, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск, S7 Airlines, Россия
Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов

S7 Airlines открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A319 авиакомпании S7
Самолет Airbus A319 авиакомпании S7 - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A319 авиакомпании S7 . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября 2024 года, сообщила авиакомпания.
"Билеты по субсидированным тарифам возможно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2025 года", - рассказала авиакомпания.
Льготные тарифы доступны на рейсах из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и многих других городов.
S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.
Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
"Аэрофлот" открыл продажу субсидируемых билетов на 23 направления
Вчера, 02:32
 
ЭкономикаХабаровскЧитаЮжно-СахалинскS7 AirlinesРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала