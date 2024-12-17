https://ria.ru/20241217/s7-1989791855.html

Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов

Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов - РИА Новости, 17.12.2024

Авиакомпания S7 открыла продажу субсидируемых билетов

Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T20:56

2024-12-17T20:56

2024-12-17T20:56

экономика

хабаровск

чита

южно-сахалинск

s7 airlines

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) открыла продажу субсидируемых билетов на 2025 год в соответствии с решением о порядке предоставления субсидии от 26 ноября 2024 года, сообщила авиакомпания. "Билеты по субсидированным тарифам возможно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2025 года", - рассказала авиакомпания. Льготные тарифы доступны на рейсах из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и многих других городов. S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") - крупнейшая частная авиакомпания России с современным парком воздушных судов.

https://ria.ru/20241217/aeroflot-1989578006.html

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экономика, хабаровск, чита, южно-сахалинск, s7 airlines, россия