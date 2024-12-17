https://ria.ru/20241217/rvsny-1989571222.html
Каракаев назвал нецелесообразным замену человека на боевом дежурстве в РВСН
Каракаев назвал нецелесообразным замену человека на боевом дежурстве в РВСН - РИА Новости, 17.12.2024
Каракаев назвал нецелесообразным замену человека на боевом дежурстве в РВСН
Заменять человека автоматикой на боевом дежурстве в российских Ракетных войсках стратегического назначения нецелесообразно, заявил командующий РВСН... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:19
2024-12-17T00:19
2024-12-17T00:19
безопасность
космос - риа наука
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Заменять человека автоматикой на боевом дежурстве в российских Ракетных войсках стратегического назначения нецелесообразно, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. "Надо заметить, что автоматизация процесса управления стратегическим оружием, стоящим на боевом дежурстве, реализуется с начала развития Ракетных войск стратегического назначения. При этом, сегодняшняя автоматизированная система боевого управления, предназначенная, прежде всего, для гарантированного доведения боевых приказов до оружия, именно автоматизированная, но не автоматическая, и в ней пока обязательно присутствие человека. При этом не нужно забывать, что в руках ракетчиков находится стратегическое ядерное оружие огромной разрушительной мощи, требующее постоянного человеческого внимания, исключающего его несанкционированное применение", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН. По словам Каракаева, "сегодня на дежурстве в РВСН в составе дежурных сил ежесуточно находится 500 расчетов." Состав дежурных смен Ракетных войск стратегического назначения, несущих боевое дежурство, постоянно уточняется, исходя из поступающих на вооружение новых ракетных комплексов и обеспечивает выполнение поставленных задач в установленные сроки в любых условиях обстановки, добавил генерал. "С точки зрения принятия решения на применение ядерного оружия замена человека в настоящее время нецелесообразна", - подчеркнул Каракаев. Процессы управления искусственным интеллектом, который постепенно внедряется в ряд автоматизированных систем, пока еще до конца не изучены и не отработаны, пояснил генерал. "Можно говорить, наверное, лишь об отказе от выполнения отдельных рутинных операций, выполняемых дежурными сменами. Так, как это было сделано на новых ракетных комплексах при создании системы дистанционного управления и контроля за состоянием командных пунктов и пусковых установок, значительным образом снизившей нагрузку на дежурные смены по сбору и обобщению этих данных", - добавил командующий РВСН.
https://ria.ru/20241029/putin-1980739043.html
https://ria.ru/20241018/rvsn-1978638541.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, космос - риа наука, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, Космос - РИА Наука, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
Каракаев назвал нецелесообразным замену человека на боевом дежурстве в РВСН
Каракаев: заменять человека автоматикой на дежурстве в РВСН нецелесообразно
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости.
Заменять человека автоматикой на боевом дежурстве в российских Ракетных войсках стратегического назначения нецелесообразно, заявил
командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Надо заметить, что автоматизация процесса управления стратегическим оружием, стоящим на боевом дежурстве, реализуется с начала развития Ракетных войск стратегического назначения. При этом, сегодняшняя автоматизированная система боевого управления, предназначенная, прежде всего, для гарантированного доведения боевых приказов до оружия, именно автоматизированная, но не автоматическая, и в ней пока обязательно присутствие человека. При этом не нужно забывать, что в руках ракетчиков находится стратегическое ядерное оружие огромной разрушительной мощи, требующее постоянного человеческого внимания, исключающего его несанкционированное применение", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН.
По словам Каракаева, "сегодня на дежурстве в РВСН в составе дежурных сил ежесуточно находится 500 расчетов." Состав дежурных смен Ракетных войск стратегического назначения, несущих боевое дежурство, постоянно уточняется, исходя из поступающих на вооружение новых ракетных комплексов и обеспечивает выполнение поставленных задач в установленные сроки в любых условиях обстановки, добавил генерал.
"С точки зрения принятия решения на применение ядерного оружия замена человека в настоящее время нецелесообразна", - подчеркнул Каракаев.
Процессы управления искусственным интеллектом, который постепенно внедряется в ряд автоматизированных систем, пока еще до конца не изучены и не отработаны, пояснил генерал.
"Можно говорить, наверное, лишь об отказе от выполнения отдельных рутинных операций, выполняемых дежурными сменами. Так, как это было сделано на новых ракетных комплексах при создании системы дистанционного управления и контроля за состоянием командных пунктов и пусковых установок, значительным образом снизившей нагрузку на дежурные смены по сбору и обобщению этих данных", - добавил командующий РВСН.