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РВСН предложили меры для снижения эффективности ПРО США - РИА Новости, 17.12.2024
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00:08 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/rvsny-1989569965.html
РВСН предложили меры для снижения эффективности ПРО США
РВСН предложили меры для снижения эффективности ПРО США - РИА Новости, 17.12.2024
РВСН предложили меры для снижения эффективности ПРО США
Российские ракетные войска стратегического назначения предложили ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:08
2024-12-17T00:08
безопасность
сша
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские ракетные войска стратегического назначения предложили ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. "Основной принцип развития РВСН – опережающее создание необходимого задела для гарантированного обеспечения безопасности страны. Превентивный подход позволяет нашим специалистам заблаговременно выявлять возможные угрозы и прогнозировать сроки их возникновения. В результате, еще на этапе создания в ракетные комплексы закладываются такие технические решения, которые будут эффективны при любых вариантах развития глобальной системы противоракетной обороны США и их союзников", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН. "Ракетными войсками стратегического назначения предложен ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач", - подчеркнул Каракаев. Данные меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия противоракетным системам с учетом возможных характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО, отметил генерал. "Межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы. Сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и, конечно же, гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник", - сказал Каракаев.
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безопасность, сша, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, США, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
РВСН предложили меры для снижения эффективности ПРО США

Каракаев: РВСН предложили меры, снижающие эффективность ПРО США

© Фото : Ralph ScottИспытания в рамках американской программы глобальной противоракетной обороны на полигоне в Тихом океане
Испытания в рамках американской программы глобальной противоракетной обороны на полигоне в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Ralph Scott
Испытания в рамках американской программы глобальной противоракетной обороны на полигоне в Тихом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские ракетные войска стратегического назначения предложили ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
«
"Основной принцип развития РВСН – опережающее создание необходимого задела для гарантированного обеспечения безопасности страны. Превентивный подход позволяет нашим специалистам заблаговременно выявлять возможные угрозы и прогнозировать сроки их возникновения. В результате, еще на этапе создания в ракетные комплексы закладываются такие технические решения, которые будут эффективны при любых вариантах развития глобальной системы противоракетной обороны США и их союзников", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН.
"Ракетными войсками стратегического назначения предложен ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США и обеспечить гарантированное выполнение поставленных задач", - подчеркнул Каракаев.
Данные меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия противоракетным системам с учетом возможных характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО, отметил генерал.
"Межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы. Сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и, конечно же, гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник", - сказал Каракаев.
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БезопасностьСШАСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияКрасная звезда
 
 
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