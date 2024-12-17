РВСН предложили меры для снижения эффективности ПРО США
Каракаев: РВСН предложили меры, снижающие эффективность ПРО США
© Фото : Ralph ScottИспытания в рамках американской программы глобальной противоракетной обороны на полигоне в Тихом океане
Испытания в рамках американской программы глобальной противоракетной обороны на полигоне в Тихом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские ракетные войска стратегического назначения предложили ряд военно-технических мер, позволяющих в достаточной степени снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
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"Основной принцип развития РВСН – опережающее создание необходимого задела для гарантированного обеспечения безопасности страны. Превентивный подход позволяет нашим специалистам заблаговременно выявлять возможные угрозы и прогнозировать сроки их возникновения. В результате, еще на этапе создания в ракетные комплексы закладываются такие технические решения, которые будут эффективны при любых вариантах развития глобальной системы противоракетной обороны США и их союзников", - сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН.
Данные меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия противоракетным системам с учетом возможных характеристик будущих информационных и ударных систем ПРО, отметил генерал.
"Межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы. Сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и, конечно же, гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник", - сказал Каракаев.