https://ria.ru/20241217/rvsn-1989570714.html
В РВСН предложили развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина"
В РВСН предложили развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина" - РИА Новости, 17.12.2024
В РВСН предложили развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина"
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина" и ряду... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:12
2024-12-17T00:12
2024-12-17T00:12
безопасность
сша
россия
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
красная звезда
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина" и ряду новых комплексов, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю дня РВСН. "Предложения РВСН в новую государственную программу вооружения несомненно учитывают различные варианты развития стратегических наступательных вооружений США и России после окончания срока действия существующего договора (СНВ-3 - ред.)", - сказал Каракаев. "Наши инициативы касаются, в первую очередь, развития военно-технического задела в разработке стратегических вооружений, включающего вопросы создания, испытаний и ввода в боевой состав новых стратегических ракетных комплексов "Сармат" и "Осина" и ряда новых ракетных комплексов в соответствии с опытно-конструкторскими работами, модернизации парка существующего ракетного и специального вооружения, средств боевого управления и связи", - уточнил командующий РВСН.
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безопасность, сша, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда
Безопасность, США, Россия, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения, Красная звезда
В РВСН предложили развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина"
Каракаев: РВСН предложили развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина"