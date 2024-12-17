https://ria.ru/20241217/rvsn-1989570714.html

В РВСН предложили развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина"

В РВСН предложили развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина" - РИА Новости, 17.12.2024

В РВСН предложили развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина"

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина" и ряду... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:12

2024-12-17T00:12

2024-12-17T00:12

безопасность

сша

россия

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

красная звезда

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина" и ряду новых комплексов, сообщил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю дня РВСН. "Предложения РВСН в новую государственную программу вооружения несомненно учитывают различные варианты развития стратегических наступательных вооружений США и России после окончания срока действия существующего договора (СНВ-3 - ред.)", - сказал Каракаев. "Наши инициативы касаются, в первую очередь, развития военно-технического задела в разработке стратегических вооружений, включающего вопросы создания, испытаний и ввода в боевой состав новых стратегических ракетных комплексов "Сармат" и "Осина" и ряда новых ракетных комплексов в соответствии с опытно-конструкторскими работами, модернизации парка существующего ракетного и специального вооружения, средств боевого управления и связи", - уточнил командующий РВСН.

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безопасность, сша, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, красная звезда