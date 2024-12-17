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Госдума приняла закон о переименовании города Ростов в Ярославской области - РИА Новости, 17.12.2024
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15:28 17.12.2024 (обновлено: 15:32 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/rostov-1989714272.html
Госдума приняла закон о переименовании города Ростов в Ярославской области
Госдума приняла закон о переименовании города Ростов в Ярославской области - РИА Новости, 17.12.2024
Госдума приняла закон о переименовании города Ростов в Ярославской области
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T15:28
2024-12-17T15:32
ростов
ярославская область
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий.Законом предлагается переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий.В официальном отзыве правительства РФ отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.
https://realty.ria.ru/20240724/ploschad-1961676012.html
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ростов, ярославская область, госдума рф, общество
Ростов, Ярославская область, Госдума РФ, Общество
Госдума приняла закон о переименовании города Ростов в Ярославской области

ГД приняла закон о переименовании ярославского города Ростов в Ростов Великий

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий.
Законом предлагается переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий.
В официальном отзыве правительства РФ отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.
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