https://ria.ru/20241217/rostov-1989714272.html

Госдума приняла закон о переименовании города Ростов в Ярославской области

Госдума приняла закон о переименовании города Ростов в Ярославской области - РИА Новости, 17.12.2024

Госдума приняла закон о переименовании города Ростов в Ярославской области

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T15:28

2024-12-17T15:28

2024-12-17T15:32

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госдума рф

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект о переименовании города Ростов Ярославской области в Ростов Великий.Законом предлагается переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий.В официальном отзыве правительства РФ отмечается, что дополнение наименования города Ростова словом "Великий" позволит юридически закрепить сформировавшееся на протяжении истории традиционно употребляемое наименование, а также будет согласовываться со статусом города как значимого историко-культурного центра.

https://realty.ria.ru/20240724/ploschad-1961676012.html

ростов

ярославская область

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ростов, ярославская область, госдума рф, общество