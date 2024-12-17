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В России завершается разработка мощной линейки ракетных комплексов - РИА Новости, 17.12.2024
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00:04 17.12.2024 (обновлено: 00:46 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/rossija-1989569305.html
В России завершается разработка мощной линейки ракетных комплексов
В России завершается разработка мощной линейки ракетных комплексов - РИА Новости, 17.12.2024
В России завершается разработка мощной линейки ракетных комплексов
В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем "Авангард" и "Орешник", заявил командующий Ракетными войсками... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T00:04
2024-12-17T00:46
безопасность
россия
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем "Авангард" и "Орешник", заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник", сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН.&quot;И это далеко не все примеры: на завершающей стадии разработки – широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых время еще не пришло&quot;, — отметил Каракаев.Кроме того, планируется продолжить развитие имеющегося научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями межконтинентальных баллистических ракет и их боевого оснащения, продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны, добавил генерал.Кроме того, Каракаев сообщил, что мобильная группировка РВСН уже полностью оснащена современными образцами ракетного вооружения, в первоочередных планах 2025 года – перевооружение на ракетный комплекс "Ярс" ракетных дивизий, где боевое дежурство несет "Тополь-М".Ракетные войска стратегического назначения предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина" и ряду новых комплексов, рассказал также командующий.
https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html
https://ria.ru/20241217/gruppirovka-1989569761.html
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безопасность, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения
В России завершается разработка мощной линейки ракетных комплексов

Каракаев: в России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРакетный комплекс стратегического назначения "Тополь"
Ракетный комплекс стратегического назначения Тополь - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Ракетный комплекс стратегического назначения "Тополь". Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем "Авангард" и "Орешник", заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник", сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН.
Сергей Каракаев: Орешник может поражать цели на всей территории Европы - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
Каракаев: система "Орешник" может поражать цели по всей Европе
22 ноября, 19:56
«

"И это далеко не все примеры: на завершающей стадии разработки – широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых время еще не пришло", — отметил Каракаев.

Кроме того, планируется продолжить развитие имеющегося научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями межконтинентальных баллистических ракет и их боевого оснащения, продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны, добавил генерал.
Кроме того, Каракаев сообщил, что мобильная группировка РВСН уже полностью оснащена современными образцами ракетного вооружения, в первоочередных планах 2025 года – перевооружение на ракетный комплекс "Ярс" ракетных дивизий, где боевое дежурство несет "Тополь-М".
Ракетные войска стратегического назначения предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина" и ряду новых комплексов, рассказал также командующий.
Машины обеспечения боевого дежурства - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
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00:07
 
БезопасностьРоссияСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначения
 
 
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