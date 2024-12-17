https://ria.ru/20241217/rossija-1989569305.html

В России завершается разработка мощной линейки ракетных комплексов

В России завершается разработка мощной линейки ракетных комплексов - РИА Новости, 17.12.2024

В России завершается разработка мощной линейки ракетных комплексов

В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем "Авангард" и "Орешник", заявил командующий Ракетными войсками... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T00:04

2024-12-17T00:04

2024-12-17T00:46

безопасность

россия

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985030911_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4fa5cde29f67a542b31ed4c3841f9fb3.jpg

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, не менее эффективных, чем "Авангард" и "Орешник", заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.Отечественные межконтинентальные баллистические ракеты оснащаются принципиально новыми типами боевых блоков, которые практически неуязвимы, сегодня о них знает весь мир – это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник", сказал Каракаев в интервью газете "Красная звезда" по случаю Дня РВСН."И это далеко не все примеры: на завершающей стадии разработки – широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых время еще не пришло", — отметил Каракаев.Кроме того, планируется продолжить развитие имеющегося научно-технического задела в направлениях маскировки и снижения заметности ракет и боевых блоков, варьирования траекторно-баллистическими возможностями межконтинентальных баллистических ракет и их боевого оснащения, продолжить работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы противоракетной обороны, добавил генерал.Кроме того, Каракаев сообщил, что мобильная группировка РВСН уже полностью оснащена современными образцами ракетного вооружения, в первоочередных планах 2025 года – перевооружение на ракетный комплекс "Ярс" ракетных дивизий, где боевое дежурство несет "Тополь-М".Ракетные войска стратегического назначения предложили в госпрограмме вооружений в первую очередь развивать задел по комплексам "Сармат" и "Осина" и ряду новых комплексов, рассказал также командующий.

https://ria.ru/20241122/karakaev-1985273877.html

https://ria.ru/20241217/gruppirovka-1989569761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения