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Роскачество дало советы, как выбрать игристое вино "петнат" - РИА Новости, 17.12.2024
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05:06 17.12.2024 (обновлено: 05:10 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/roskachestvo-1989583410.html
Роскачество дало советы, как выбрать игристое вино "петнат"
Роскачество дало советы, как выбрать игристое вино "петнат" - РИА Новости, 17.12.2024
Роскачество дало советы, как выбрать игристое вино "петнат"
При выборе российского легкого игристого "петната" стоит обращать внимание на год урожая: вино имеет наиболее яркий вкус в первый год после розлива, поэтому,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:06
2024-12-17T05:10
россия
таманский полуостров
крымск
артур саркисян
роскачество
новый год
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. При выборе российского легкого игристого "петната" стоит обращать внимание на год урожая: вино имеет наиболее яркий вкус в первый год после розлива, поэтому, чем моложе, тем лучше, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "При выборе эксперты Роскачества рекомендуют обращать внимание на годы урожая петнатов. Это вина, которые лучше пить молодыми. Они наиболее ярки в первый год после розлива. К Новому году в отдельных винотеках могут появиться уже молодые "петнаты" 2024 года урожая", - сообщили там. В организации рассказали о происхождении "петнатов" в России. Так, если раньше игристые вина с указанием "петнат" на этикетках были, в основном, атрибутом небольших фермерских хозяйств, в последние годы объем производства таких игристых вин пошел на десятки, а сейчас уже на сотни тысяч бутылок. Изначально такие вина были представлены в ресторанах, но на сегодняшний день эти марки уже стоят на полках не только винотек, но и обычных супермаркетов. Руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева объяснила, что атрибутом "петната" может являться кронен-пробка (такой обычно укупоривают пиво), в самом вине может быть легкий осадок – мутность, на которую указывают потребители, незнакомые с продуктом, как на недостаток. В свою очередь глава экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян добавил, что "петнат" появился в разных регионах мира примерно похожим образом. Вино не успело добродить до осенних холодов, в нем остался сахар. Весной, когда температура поднялась, брожение продолжилось. Он добавил, что в тихое вино добавляют тиражный ликер, брожение которого дает пузырьки. "У этого процесса могут быть свои особенности, и стиль у многих петнатов своеобразный, их не всегда снимают с осадка и вино может быть мутное, с дрожжевыми оттенками в аромате, специфичными животными и овощными тонами. Чем-то напоминает крафтовое пиво", - прокомментировал он. В самой большой группе "петнатов" экстра-брют лидерами рейтинга стали вина из регионов Кубани – Таманского полуострова и Крымска. А лучшим брютом отметились виноделы Дона. Работа, проведенная закупщиками Роскачества, показала, что игристое с указанием "петнат" на этикетке (коль фондо, ансестраль) уже не является предметом долгих поисков. В крупных городах страны и в винодельческих регионах уже представлены десятки наименований "петнатов".
https://ria.ru/20241004/prosekko-1976290062.html
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россия, таманский полуостров, крымск, артур саркисян, роскачество, новый год
Россия, Таманский полуостров, Крымск, Артур Саркисян, Роскачество, Новый год
Роскачество дало советы, как выбрать игристое вино "петнат"

Роскачество рекомендовало обращать внимание на год урожая игристого "петната"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПроизводство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае
Производство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Производство игристого вина к Новому году в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. При выборе российского легкого игристого "петната" стоит обращать внимание на год урожая: вино имеет наиболее яркий вкус в первый год после розлива, поэтому, чем моложе, тем лучше, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"При выборе эксперты Роскачества рекомендуют обращать внимание на годы урожая петнатов. Это вина, которые лучше пить молодыми. Они наиболее ярки в первый год после розлива. К Новому году в отдельных винотеках могут появиться уже молодые "петнаты" 2024 года урожая", - сообщили там.
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В организации рассказали о происхождении "петнатов" в России. Так, если раньше игристые вина с указанием "петнат" на этикетках были, в основном, атрибутом небольших фермерских хозяйств, в последние годы объем производства таких игристых вин пошел на десятки, а сейчас уже на сотни тысяч бутылок. Изначально такие вина были представлены в ресторанах, но на сегодняшний день эти марки уже стоят на полках не только винотек, но и обычных супермаркетов.
Руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева объяснила, что атрибутом "петната" может являться кронен-пробка (такой обычно укупоривают пиво), в самом вине может быть легкий осадок – мутность, на которую указывают потребители, незнакомые с продуктом, как на недостаток. В свою очередь глава экспертной группы "Винного гида России" Артур Саркисян добавил, что "петнат" появился в разных регионах мира примерно похожим образом. Вино не успело добродить до осенних холодов, в нем остался сахар. Весной, когда температура поднялась, брожение продолжилось.
Он добавил, что в тихое вино добавляют тиражный ликер, брожение которого дает пузырьки. "У этого процесса могут быть свои особенности, и стиль у многих петнатов своеобразный, их не всегда снимают с осадка и вино может быть мутное, с дрожжевыми оттенками в аромате, специфичными животными и овощными тонами. Чем-то напоминает крафтовое пиво", - прокомментировал он.
В самой большой группе "петнатов" экстра-брют лидерами рейтинга стали вина из регионов Кубани – Таманского полуострова и Крымска. А лучшим брютом отметились виноделы Дона. Работа, проведенная закупщиками Роскачества, показала, что игристое с указанием "петнат" на этикетке (коль фондо, ансестраль) уже не является предметом долгих поисков. В крупных городах страны и в винодельческих регионах уже представлены десятки наименований "петнатов".
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РоссияТаманский полуостровКрымскАртур СаркисянРоскачествоНовый год
 
 
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