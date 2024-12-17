https://ria.ru/20241217/rogov-1989593003.html

Рогов сообщил, что ВС России выбили ВСУ из Зеленовки к югу от Курахово

Рогов сообщил, что ВС России выбили ВСУ из Зеленовки к югу от Курахово - РИА Новости, 17.12.2024

Рогов сообщил, что ВС России выбили ВСУ из Зеленовки к югу от Курахово

Российские войска выбили ВСУ из села Зеленовка юго-западней города Курахово, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T07:26

2024-12-17T07:26

2024-12-17T07:26

специальная военная операция на украине

курахово

россия

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из села Зеленовка юго-западней города Курахово, за освобождение которого идут бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска выбили противника из села Зеленовка. Сейчас там завершается зачистка", - сказал Рогов. По его словам, после взятия Зеленовки для российских войск откроется оперативный простор для наступления в сторону села Улаклы, его освобождение позволит перерезать трассу, по которой идет снабжение группировки ВСУ в самом Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Освобождение Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241217/tankisty-1989591512.html

https://ria.ru/20241217/snaryady-1989588402.html

курахово

россия

донецкая народная республика

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курахово, россия, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины