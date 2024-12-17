Рейтинг@Mail.ru
На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 17.12.2024 (обновлено: 09:55 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/robot-saper-1989608062.html
На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер
На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер - РИА Новости, 17.12.2024
На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер
Робот-сапер задействован правоохранителями на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:49
2024-12-17T09:55
происшествия
москва
взрыв на рязанском проспекте в москве
игорь кириллов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989607668_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_e8e74a5d635fd85921ba54feb6a25e41.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Робот-сапер задействован правоохранителями на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На месте происшествия также работают большое число силовиков и полиции.Тела погибшего генерала и его водителя еще не увезли с места взрыва.По данным СК РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
2024-12-17T09:49
true
PT0M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989607668_123:0:1156:775_1920x0_80_0_0_375f95d1ef444b9c288f7d0a59e04417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, взрыв на рязанском проспекте в москве, видео, игорь кириллов
Происшествия, Москва, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Игорь Кириллов
На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Робот-сапер задействован правоохранителями на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
2024-12-17T09:49
true
PT0M46S
На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер

На месте взрыва у дома, где погиб генерал Кириллов, работает робот-сапер

© РИА НовостиМесто происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости
Место происшествия, где было приведено в действие взрывное устройство на Рязанском проспекте в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Робот-сапер задействован правоохранителями на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На месте происшествия также работают большое число силовиков и полиции.
Тела погибшего генерала и его водителя еще не увезли с места взрыва.
По данным СК РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих.
 
ПроисшествияМоскваВзрыв на Рязанском проспекте в МосквеИгорь Кириллов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала