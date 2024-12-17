https://ria.ru/20241217/robot-saper-1989608062.html
На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер
На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер - РИА Новости, 17.12.2024
На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер
Робот-сапер задействован правоохранителями на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:49
2024-12-17T09:49
2024-12-17T09:55
происшествия
москва
взрыв на рязанском проспекте в москве
игорь кириллов
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Робот-сапер задействован правоохранителями на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На месте происшествия также работают большое число силовиков и полиции.Тела погибшего генерала и его водителя еще не увезли с места взрыва.По данным СК РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих.
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Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
Место взрыва на Рязанском проспекте в Москве
2024-12-17T09:49
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РИА Новости
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происшествия, москва, взрыв на рязанском проспекте в москве, видео, игорь кириллов
Происшествия, Москва, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве, Игорь Кириллов
На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Робот-сапер задействован правоохранителями на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
2024-12-17T09:49
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PT0M46S
На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер
На месте взрыва у дома, где погиб генерал Кириллов, работает робот-сапер