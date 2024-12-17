https://ria.ru/20241217/robot-saper-1989608062.html

На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер

На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер - РИА Новости, 17.12.2024

На месте взрыва у дома, где погиб Кириллов, работает робот-сапер

Робот-сапер задействован правоохранителями на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:49

2024-12-17T09:49

2024-12-17T09:55

происшествия

москва

взрыв на рязанском проспекте в москве

игорь кириллов

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Робот-сапер задействован правоохранителями на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.На месте происшествия также работают большое число силовиков и полиции.Тела погибшего генерала и его водителя еще не увезли с места взрыва.По данным СК РФ, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов погиб в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух военнослужащих.

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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