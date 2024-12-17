https://ria.ru/20241217/reysy-1989614143.html

В Хабаровском крае увеличат количество рейсов

В Хабаровском крае увеличат количество рейсов - РИА Новости, 17.12.2024

В Хабаровском крае увеличат количество рейсов

В 2025 году местные авиалинии увеличат количество рейсов в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T10:08

2024-12-17T10:08

2024-12-17T10:41

хабаровский край

николаевск-на-амуре

охотск

дмитрий демешин

ан-24

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ХАБАРОВСК, 17 дек - РИА Новости. В 2025 году местные авиалинии увеличат количество рейсов в Хабаровском крае, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "В следующем году рейсов на местных авиалиниях станет больше - плюс 255 к нынешним 1806 в год. На это есть запрос у жителей Хабаровского края, и мы обязаны делать так, чтобы всем было удобно", - написал Демешин в своем Telegram-канале. По его словам, внутри региона действуют 15 маршрутов. Особенно востребованные направления - Николаевск-на-Амуре, Охотск, Аян, Нелькан. Именно на них увеличится количество рейсов, уточнил Демешин. "Отдельно проработан вопрос привлечения бортов Ан-24 авиакомпании "Ангара" для перевозки пассажиров в Охотск и обратно в пиковый период с мая по октябрь. На рейсах Хабаровск - Советская Гавань в следующем году запустим более вместительный самолет на 70 мест, это вдвое больше, чем сейчас", - разъяснил глава региона. Также губернатор сообщил, что жители труднодоступных населенных пунктов смогут летать вертолетами. Этот вопрос решен совместно с муниципальными главами. С середины 2025 года новые маршруты свяжут Хабаровск с Сукпаем и Арсеньево. Из Комсомольска-на-Амуре вертолеты будут летать в села имени Полины Осипенко, Бриакан, Циммермановку, Де-Кастри, Софийск, Мариинское. Из Николаевска-на-Амуре можно будет добраться в Сусанино и рабочий поселок Лазарев. Частота рейсов составит от двух в неделю до двух в месяц. "Чтобы развивать авиасообщение, нам нужны и новые самолеты. Мы обещали летом приобрести два Ан-24, но это еще не сделано. Более того, нам надо заказывать еще воздушные суда, чтобы "сшивать" удаленные территории. Эту задачу я поставил на заседании президиума краевого правительства перед профильным министерством. За исполнение спрошу с каждого ответственного чиновника", - заключил губернатор. Министр транспорта и дорожного хозяйства края Константин Кравцов доложил на заседании президиума, что в регионе организуются авиаперевозки по 15 маршрутам протяженностью от 125 до 1 360 километров. Регулярными рейсами за 11 месяцев текущего года перевезено 93,7 тысячи пассажиров. По данным правительства региона, в крае реализуются программы по авиаперевозке за счет средств краевого бюджета по льготным тарифам жителей северных районов края, а также по спецтарифам - граждан молодого и пожилого возраста. Субсидия из краевого бюджета на эти цели в этом году составила в общей сложности более 230 миллионов рублей. Благодаря субсидиям авиатарифы в Хабаровском крае не увеличивались с 2017 года.

https://ria.ru/20240325/vpp-1935583095.html

https://ria.ru/20240530/perevozki-1949320056.html

https://ria.ru/20241202/aeroport-1986782007.html

николаевск-на-амуре

охотск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

николаевск-на-амуре, охотск, дмитрий демешин, ан-24