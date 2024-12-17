https://ria.ru/20241217/rets-1989726221.html

Фарфор и игрушки приобретают зарубежные покупатели в канун Нового года

Фарфор и игрушки приобретают зарубежные покупатели в канун Нового года - РИА Новости, 17.12.2024

Фарфор и игрушки приобретают зарубежные покупатели в канун Нового года

Российские производители предлагают широкий ассортимент товаров к Новому году, кондитерские изделия, елочные и детские игрушки, предметы декора пользуются... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T16:12

2024-12-17T16:12

2024-12-17T16:12

экономика

китай

россия

белоруссия

императорский фарфоровый завод

евразийский экономический союз

снг

новый год

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российские производители предлагают широкий ассортимент товаров к Новому году, кондитерские изделия, елочные и детские игрушки, предметы декора пользуются неизменно высоким спросом у иностранных покупателей, которые активно приобретают отечественную продукцию через различные международные маркетплейсы и прямые поставки, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Среди лидеров "новогоднего" экспорта – Императорский фарфоровый завод из Санкт-Петербурга, отметивший в этом году 280-летий юбилей. Завод поставляет свою продукцию в Китай, Южную Корею, Японию, Польшу, Турцию, Францию, Португалию, ОАЭ и страны СНГ. Особой популярностью в преддверии Нового года пользуются изделия с праздничной тематикой: елочные игрушки, фарфоровые фигурки символов года, посуда с новогодними атрибутами и другие эксклюзивные изделия", - говорится в сообщении.Экологичные и безопасные игрушки из натурального дерева также пользуются большим спросом. Мастерская "Белое море" из Архангельской области, например, создала новогоднюю коллекцию таких игрушек, успешно экспортируемых в Китай и Южную Корею. Успех мастерской подтверждается участием в престижных международных выставках, таких как выставка дизайна и интерьера в Шанхае и "VIII Российско-китайское ЭКСПО 2024" в Харбине. Компания активно участвует в фестивалях-ярмарках "Сделано в России", где ее продукция неизменно привлекает внимание зарубежных покупателей.Новокузнецкая фабрика игрушек "Деревяшер" предлагает развивающие детские игрушки из дерева по мотивам популярных мультфильмов. Продукция фабрики, пользующаяся особенно высоким спросом в новогодний период, экспортируется в страны ЕАЭС, ведется активная работа по выходу на рынок ОАЭ.Российские сладости традиционно пользуются огромной популярностью за рубежом. Шоколадные изделия из России всегда входят в число самых экспортируемых товаров АПК. Свою продукцию, в частности, экспортирует один из лидеров кондитерского рынка России Холдинг "Объединенные кондитеры" - крупнейший производитель сладостей Восточной Европы. Группа объединяет 15 российских кондитерских фабрик, в том числе знаменитые московские предприятия "Красный Октябрь", "Кондитерский концерн Бабаевский", "Рот Фронт".Пользуется высоким спросом за рубежом "сладкая" продукция московской кондитерской фабрики "Победа", которая экспортирует свою продукцию в 25 стран мира, основными рынками сбыта являются страны СНГ, Ближний Восток и Китай, а также продукция подмосковных фабрик "Сладкий орешек" (продукция экспортируется в 27 стран, в том числе в страны СНГ, Ближнего Востока, Китай, Сербию и ряд других зарубежных стран) и "Волшебница" (экспортирует шоколад и конфеты в страны СНГ и Китай). Санкт-Петербургская кондитерская "Фабрика Счастье" поставляет конфеты в Беларусь и Казахстан, планируя в ближайшем будущем выйти на рынки ОАЭ и Таиланда.Даже небольшие компании демонстрируют заметные результаты. Например, тамбовская витражная мастерская Lumiere Studio, неоднократный победитель регионального конкурса "Экспортер года", успешно реализует свои стеклянные изделия, включая елочные игрушки, через международные маркетплейсы. Мордовская компания INCRUA производит уникальные елочные игрушки ручной работы из ювелирной смолы с драгоценными минералами, поставляя их в Казахстан и Беларусь. Кемеровская компания ООО "СССР" предлагает впечатляющие световые елки и декоративные элементы из "искусственного льда", а компания "Первый Снег" из Новосибирской области специализируется на производстве высококачественной подарочной упаковки. Многие крупные кондитерские фабрики и производители подарков из России являются заказчиками компании, есть у компании клиенты и в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Армении и Кыргызстане. Санкт-Петербургская компания "Гобоимидж" предлагает оборудование для проекционной подсветки зданий и сооружений, включая новогоднее оформление с динамическими эффектами (например падающие снежинки), а также передачу изображений на любые не подготовленные поверхности, и поставляет свою продукцию в Беларусь.Все эти компании активно используют различные меры поддержки, которые предлагает Группа Российского экспортного центра, включая финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". Так, у экспортеров востребовано участие в выставках и бизнес-миссиях, проходящих при содействии РЭЦ. Вся необходимая информация о них собрана на странице сервиса "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт". Также востребованы у компаний поиск потенциальных покупателей, страхование экспортных поставок ЭКСАР, кредитно-гарантийная поддержка Росэксимбанка и другие важные инструменты, способствующие продвижению экспортной продукции российских производителей.

https://ria.ru/20241217/eksport-1989700601.html

https://ria.ru/20241216/rets-1989488795.html

https://ria.ru/20241216/msp-1989427592.html

китай

россия

белоруссия

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экономика, китай, россия, белоруссия, императорский фарфоровый завод, евразийский экономический союз, снг, новый год, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)