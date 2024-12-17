Рейтинг@Mail.ru
Минтруд ответил, могут ли регионы сделать 28 декабря выходным днем - РИА Новости, 17.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 17.12.2024 (обновлено: 01:48 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/regiony-1989573732.html
Минтруд ответил, могут ли регионы сделать 28 декабря выходным днем
Минтруд ответил, могут ли регионы сделать 28 декабря выходным днем - РИА Новости, 17.12.2024
Минтруд ответил, могут ли регионы сделать 28 декабря выходным днем
Регионы России вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T01:06
2024-12-17T01:48
россия
станислав наумов
дмитрий григоренко
дмитрий платыгин
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_0ba4f9120150c50d6c5dcb91947a19bd.jpg
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Регионы России вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях данных субъектов и финансируемых из их бюджетов, следует из ответа Минтруда на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова (ЛДПР), документ имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее Наумов предложил сделать субботу 28 декабря, на которую с 30 декабря перенесли рабочий день, выходным, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года, соответствующее обращение было направлено в ноябре вице-премьеру Дмитрию Григоренко."Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов", — сказано в ответе заместителя министра труда и социальной защиты Дмитрия Платыгина. Кроме того, работодатели в регионах, которые не представляют бюджетные организации, вправе предоставлять допоплачиваемый отдых 28 декабря работникам с учетом финансовых возможностей.В Минтруде отметили, что данная позиция подготовлена с учетом мнения Минфина и Минэкономразвития.Ранее министр труда и социального развития России Антон Котяков в беседе с РИА Новости в ответ на вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, напомнил, что у россиян есть три выходных дня перед новогодними праздниками.Согласно графику новогодних и рождественских праздничных дней, утвержденному правительством, понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Благодаря этому каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной же на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.Всего россияне будут отдыхать 11 дней подряд.
https://ria.ru/20241216/rbk-1989416249.html
https://ria.ru/20241216/kanikuly-1989353846.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729398018_307:191:2783:2048_1920x0_80_0_0_167d43fd780858126980683a4668f493.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, станислав наумов, дмитрий григоренко, дмитрий платыгин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Станислав Наумов, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Платыгин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минтруд ответил, могут ли регионы сделать 28 декабря выходным днем

Минтруд: регионы вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Регионы России вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях данных субъектов и финансируемых из их бюджетов, следует из ответа Минтруда на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова (ЛДПР), документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее Наумов предложил сделать субботу 28 декабря, на которую с 30 декабря перенесли рабочий день, выходным, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года, соответствующее обращение было направлено в ноябре вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Минтруд назвал самую высокую зарплату для иностранцев
Вчера, 12:51
«
"Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов", — сказано в ответе заместителя министра труда и социальной защиты Дмитрия Платыгина.
Кроме того, работодатели в регионах, которые не представляют бюджетные организации, вправе предоставлять допоплачиваемый отдых 28 декабря работникам с учетом финансовых возможностей.
В Минтруде отметили, что данная позиция подготовлена с учетом мнения Минфина и Минэкономразвития.
Ранее министр труда и социального развития России Антон Котяков в беседе с РИА Новости в ответ на вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, напомнил, что у россиян есть три выходных дня перед новогодними праздниками.
Согласно графику новогодних и рождественских праздничных дней, утвержденному правительством, понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Благодаря этому каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной же на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.
Всего россияне будут отдыхать 11 дней подряд.
Ребенок украшает елку - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Россиянам рассказали, сколько дней они будут отдыхать в новогодние каникулы
Вчера, 02:55
 
РоссияСтанислав НаумовДмитрий ГригоренкоДмитрий ПлатыгинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала