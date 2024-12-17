https://ria.ru/20241217/regiony-1989573732.html

Минтруд ответил, могут ли регионы сделать 28 декабря выходным днем

Минтруд ответил, могут ли регионы сделать 28 декабря выходным днем - РИА Новости, 17.12.2024

Минтруд ответил, могут ли регионы сделать 28 декабря выходным днем

Регионы России вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T01:06

2024-12-17T01:06

2024-12-17T01:48

россия

станислав наумов

дмитрий григоренко

дмитрий платыгин

министерство финансов рф (минфин россии)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Регионы России вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях данных субъектов и финансируемых из их бюджетов, следует из ответа Минтруда на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова (ЛДПР), документ имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее Наумов предложил сделать субботу 28 декабря, на которую с 30 декабря перенесли рабочий день, выходным, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце года, соответствующее обращение было направлено в ноябре вице-премьеру Дмитрию Григоренко."Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов", — сказано в ответе заместителя министра труда и социальной защиты Дмитрия Платыгина. Кроме того, работодатели в регионах, которые не представляют бюджетные организации, вправе предоставлять допоплачиваемый отдых 28 декабря работникам с учетом финансовых возможностей.В Минтруде отметили, что данная позиция подготовлена с учетом мнения Минфина и Минэкономразвития.Ранее министр труда и социального развития России Антон Котяков в беседе с РИА Новости в ответ на вопрос о возможном сокращении рабочего дня в субботу, 28 декабря, напомнил, что у россиян есть три выходных дня перед новогодними праздниками.Согласно графику новогодних и рождественских праздничных дней, утвержденному правительством, понедельник, 30 декабря, будет выходным за счет переноса рабочего дня на субботу, 28 декабря. Благодаря этому каникулы станут непрерывными, а последняя рабочая неделя года будет шестидневной. Выходной же на 31 декабря этого года был перенесен с 7 января.Всего россияне будут отдыхать 11 дней подряд.

https://ria.ru/20241216/rbk-1989416249.html

https://ria.ru/20241216/kanikuly-1989353846.html

россия

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россия, станислав наумов, дмитрий григоренко, дмитрий платыгин, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)