https://ria.ru/20241217/raykevich-1989770980.html

Райкевич: "ЭРА-ГЛОНАСС" стала платформой сервисов для автомобилистов

Райкевич: "ЭРА-ГЛОНАСС" стала платформой сервисов для автомобилистов - РИА Новости, 17.12.2024

Райкевич: "ЭРА-ГЛОНАСС" стала платформой сервисов для автомобилистов

Новое поколение устройств вызова экстренных оперативных служб - УВЭОС 2.0, подключаемых к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", уже используются российскими... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:54

2024-12-17T18:54

2024-12-17T18:54

россия

алексей райкевич

михаил мишустин

эра-глонасс

технологии

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Новое поколение устройств вызова экстренных оперативных служб - УВЭОС 2.0, подключаемых к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС", уже используются российскими автовладельцами, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. Такие устройства позволяют внедрить уникальную платформу сервисов для автомобилистов. "В этом году, как и обещали в начале года, мы выпустили устройство вызова экстренных оперативных служб нового поколения, как мы его называем УВЭОС 2.0. Оно обладает расширенным функционалом и в перспективе позволит предотвращать ДТП: не только информировать о случившемся, но и предотвратить. Это очень важная стратегическая веха для нас... Кроме того, это устройство позволит существенно повысить комфорт и удобство граждан, водителей и пассажиров, потому что позволить предоставить целый ряд услуг на основе "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказал Райкевич. Как ранее сообщалось, первым в России УВЭОС 2.0 внедрил в 2024 году официальный дистрибьютор китайской грузовой техники "Один групп". Умное устройство при согласии автовладельца обеспечивает мониторинг движения и состояния техники в онлайн-режиме. В перспективе в линейку сервисов будет включен, например, поиск машины при угоне. Райкевич также рассказал в интервью, что с помощью искусственного интеллекта "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2025 году будет еще эффективнее обрабатывать аварийные вызовы. По его словам, госинформсистема передала спасателям более 400 тысяч аварийных вызовов российских автомобилистов. "Мы приблизились к отметке 12 миллионов транспортных средств, подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС", и мы не стоим на месте с точки зрения повышения надежности функционирования системы. В следующем году запустим технологию на основе искусственного интеллекта для еще более эффективной обработки аварийных вызовов, поступающих к нам. Сегодня мы за 19 секунд передаем вызов экстренным службам, а для того, чтобы делать еще быстрее мы начинаем применять современные технологии", – пояснил Райкевич. Также АО "ГЛОНАСС" внедряет мобильную спутниковую связь для подвижных объектов с использованием ресурса действующих отечественных геостационарных спутников, которая необходима для передачи аварийных вызовов, данных и голосовых вызовов на всей территории России, в зонах отсутствия сотовой связи. В ноябре компактные спутниковые терминалы и трекеры были представлены премьер-министру Михаилу Мишустину, а также предприятиям транспортной и лесной отраслей. "Если в начале года мы рассказывали о том, что такая технология существует в АО "ГЛОНАСС", она протестирована, то уже сегодня мы можем констатировать, что первые устройства продемонстрированы потенциальным заказчикам", - заключил глава компании.

https://ria.ru/20241212/glonass-1988728806.html

https://ria.ru/20241205/glonass-1987468382.html

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россия, алексей райкевич, михаил мишустин, эра-глонасс, технологии