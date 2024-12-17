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В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что БПЛА самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T22:47
2024-12-17T22:47
2024-12-17T22:47
специальная военная операция на украине
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
александр богомаз
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что БПЛА самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет. "Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал глава региона. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241215/bogomaz-1989268259.html
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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Александр Богомаз, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Брянской области сбили беспилотник ВСУ
Богомаз: ПВО сбила украинский БПЛА самолетного типа над Брянской областью