https://ria.ru/20241217/pvo-1989801252.html

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.12.2024

В Брянской области сбили беспилотник ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что БПЛА самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T22:47

2024-12-17T22:47

2024-12-17T22:47

специальная военная операция на украине

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

александр богомаз

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что БПЛА самолетного типа уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет. "Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал глава региона. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241215/bogomaz-1989268259.html

брянская область

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брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), александр богомаз, безопасность, вооруженные силы украины