https://ria.ru/20241217/pvo-1989746434.html
В Польше заявили о готовности системы ПВО "Висла"
В Польше заявили о готовности системы ПВО "Висла" - РИА Новости, 17.12.2024
В Польше заявили о готовности системы ПВО "Висла"
Польская система противовоздушной и противоракетной обороны "Висла" достигла предварительной оперативной готовности, сообщает Польское радио. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:30
2024-12-17T17:30
2024-12-17T17:30
в мире
космос - риа наука
польша
сша
вашингтон (штат)
владислав косиняк-камыш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823819140_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_114ed1c8a0f02b251a89244d8e744c07.jpg
ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Польская система противовоздушной и противоракетной обороны "Висла" достигла предварительной оперативной готовности, сообщает Польское радио. "Завтра в полдень доклад по этому поводу получит вице-премьер, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Это должно произойти на территории ракетной части в Сохачеве во время заключительных учений, в которых примут участие пусковые установки Patriot, входящие в состав системы "Висла"", - говорится в сообщении. Уточняется, что предварительной оперативной готовности достигли две батареи пусковых установок Patriot. Это вооружение было закуплено Польшей в США, в течение нескольких лет оно последовательно поставлялось польским ракетным частям. Контракт стоимостью несколько десятков миллиардов злотых был подписан весной 2018 года. Ранее Вашингтон также подтвердил поставку современных систем боевого управления ПВО, которые являются ключевым элементом программы "Висла".
https://ria.ru/20241107/polsha-1982438710.html
польша
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823819140_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7c7ce538a7656557b4ce27c3a05bc9c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, космос - риа наука, польша, сша, вашингтон (штат), владислав косиняк-камыш
В мире, Космос - РИА Наука, Польша, США, Вашингтон (штат), Владислав Косиняк-Камыш
В Польше заявили о готовности системы ПВО "Висла"
Польское радио: система ПВО "Висла" достигла оперативной готовности