https://ria.ru/20241217/pvo-1989746434.html

В Польше заявили о готовности системы ПВО "Висла"

В Польше заявили о готовности системы ПВО "Висла" - РИА Новости, 17.12.2024

В Польше заявили о готовности системы ПВО "Висла"

Польская система противовоздушной и противоракетной обороны "Висла" достигла предварительной оперативной готовности, сообщает Польское радио. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T17:30

2024-12-17T17:30

2024-12-17T17:30

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ВАРШАВА, 17 дек - РИА Новости. Польская система противовоздушной и противоракетной обороны "Висла" достигла предварительной оперативной готовности, сообщает Польское радио. "Завтра в полдень доклад по этому поводу получит вице-премьер, глава министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. Это должно произойти на территории ракетной части в Сохачеве во время заключительных учений, в которых примут участие пусковые установки Patriot, входящие в состав системы "Висла"", - говорится в сообщении. Уточняется, что предварительной оперативной готовности достигли две батареи пусковых установок Patriot. Это вооружение было закуплено Польшей в США, в течение нескольких лет оно последовательно поставлялось польским ракетным частям. Контракт стоимостью несколько десятков миллиардов злотых был подписан весной 2018 года. Ранее Вашингтон также подтвердил поставку современных систем боевого управления ПВО, которые являются ключевым элементом программы "Висла".

https://ria.ru/20241107/polsha-1982438710.html

польша

сша

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в мире, космос - риа наука, польша, сша, вашингтон (штат), владислав косиняк-камыш