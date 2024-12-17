Российская ПВО сбила 49 украинских беспилотников за сутки
МО РФ: средства ПВО сбили снаряд РСЗО HIMARS и 49 беспилотников ВСУ за сутки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесла поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в 142 районах, средства ПВО сбили 49 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ.
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"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37867 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19827 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19738 орудий полевой артиллерии и минометов, 29286 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в ведомстве.
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