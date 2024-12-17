https://ria.ru/20241217/pvo-1989658760.html

Российская ПВО сбила 49 украинских беспилотников за сутки

Российская ПВО сбила 49 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 17.12.2024

Российская ПВО сбила 49 украинских беспилотников за сутки

Авиация и артиллерия России нанесла поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в 142 районах, средства ПВО сбили 49 беспилотников, сообщило во вторник... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:48

2024-12-17T12:48

2024-12-17T12:48

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Авиация и артиллерия России нанесла поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в 142 районах, средства ПВО сбили 49 беспилотников, сообщило во вторник Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении оборонного ведомства. Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 37867 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 19827 танков и других боевых бронированных машин, 1501 боевая машина реактивных систем залпового огня, 19738 орудий полевой артиллерии и минометов, 29286 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)