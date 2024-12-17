https://ria.ru/20241217/putin-1989772464.html

ИИ назвал темы прямой линии с Путиным, волнующие россиян разных возрастов

ИИ назвал темы прямой линии с Путиным, волнующие россиян разных возрастов - РИА Новости, 17.12.2024

ИИ назвал темы прямой линии с Путиным, волнующие россиян разных возрастов

Обратившихся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным россиян в возрасте до 18 лет интересуют вопросы образования, у граждан от 18 до 35 лет на... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T18:58

2024-12-17T18:58

2024-12-17T18:58

общество

россия

владимир путин

сбер

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Обратившихся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным россиян в возрасте до 18 лет интересуют вопросы образования, у граждан от 18 до 35 лет на первый план выходят жилищные проблемы, а старшее поколение волнуют вопросы здравоохранения и социальной политики, такую статистику из поступивших вопросов вывел искусственный интеллект "Сбера" GigaChat. Впервые к обработке вопросов к прямой линии президента РФ Владимира Путина в этом году был подключен искусственный интеллект. Он помогает обрабатывать массив различных данных. Как следует из информации, показанной на интерактивном экране в эфире телеканала "Россия 24", граждане в возрастной категории до 18 лет обращаются по вопросам образования и науки. Обратившихся в возрасте от 18 до 35 лет волнуют прежде всего жилищные вопросы. Российских граждан в возрасте от 30 до 50 лет интересуют больше всего вопросы, связанные с системой здравоохранения. Граждан от 50 лет и старше волнует социальная политика. Искусственный интеллект определил и топ актуальных тем по стране - это жилье, коммунальные услуги, вопросы внутренней и внешней политики, медицинские услуги. Тремя самыми активными округами являются Центральный, Северо-Западный и Южный федеральный округа. Больше всего на прямую линию, по данным GigaChat, поступает звонков - сейчас это 54% от общего количества обращений, 20% приходится на СМС, 4% - на MMS, через социальные сети приходят 13% обращений, 3% - через приложения и 6% - через сайт. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря.

https://ria.ru/20241217/putin-1989605476.html

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общество, россия, владимир путин, сбер, прямая линия с владимиром путиным