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"Ирония судьбы": на Западе восхитились словами Путина об Украине - РИА Новости, 17.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:54 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/putin-1989625711.html
"Ирония судьбы": на Западе восхитились словами Путина об Украине
"Ирония судьбы": на Западе восхитились словами Путина об Украине - РИА Новости, 17.12.2024
"Ирония судьбы": на Западе восхитились словами Путина об Украине
Президент России Владимир Путин беспокоится об украинцах больше, чем сам глава киевского режима, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:54
2024-12-17T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
владимир зеленский
россия
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сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин беспокоится об украинцах больше, чем сам глава киевского режима, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Накануне российский лидер на заседании коллегии Минобороны осудил возможное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, назвав такой шаг отправкой "пацанов на убой". Путин также добавил, что такое решение будет преступлением потому, что оно не изменит ситуацию на поле боя."По иронии судьбы, Владимир Путин больше заботится о простых украинцах, чем Зеленский", — отреагировал Боуз.Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, отметил, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
https://ria.ru/20241217/tramp-1989598852.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Энтони Блинкен
"Ирония судьбы": на Западе восхитились словами Путина об Украине

Журналист Боуз: Путин заботится об украинцах больше, чем Зеленский

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов на коллегии Министерства обороны
Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов на коллегии Министерства обороны - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и начальник Генерального штаба Вооружённых Сил РФ Валерий Герасимов на коллегии Министерства обороны
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин беспокоится об украинцах больше, чем сам глава киевского режима, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Накануне российский лидер на заседании коллегии Минобороны осудил возможное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, назвав такой шаг отправкой "пацанов на убой". Путин также добавил, что такое решение будет преступлением потому, что оно не изменит ситуацию на поле боя.
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"По иронии судьбы, Владимир Путин больше заботится о простых украинцах, чем Зеленский", — отреагировал Боуз.
Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, отметил, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЭнтони Блинкен
 
 
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