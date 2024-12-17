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"Ирония судьбы": на Западе восхитились словами Путина об Украине
"Ирония судьбы": на Западе восхитились словами Путина об Украине - РИА Новости, 17.12.2024
"Ирония судьбы": на Западе восхитились словами Путина об Украине
Президент России Владимир Путин беспокоится об украинцах больше, чем сам глава киевского режима, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T10:54
2024-12-17T10:54
2024-12-17T10:54
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин беспокоится об украинцах больше, чем сам глава киевского режима, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.Накануне российский лидер на заседании коллегии Минобороны осудил возможное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет, назвав такой шаг отправкой "пацанов на убой". Путин также добавил, что такое решение будет преступлением потому, что оно не изменит ситуацию на поле боя."По иронии судьбы, Владимир Путин больше заботится о простых украинцах, чем Зеленский", — отреагировал Боуз.Как заявлял госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, отметил, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
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"Ирония судьбы": на Западе восхитились словами Путина об Украине
Журналист Боуз: Путин заботится об украинцах больше, чем Зеленский