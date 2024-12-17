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Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона - РИА Новости, 17.12.2024
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09:29 17.12.2024 (обновлено: 16:34 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/putin-1989605476.html
Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона
Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона - РИА Новости, 17.12.2024
Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона
Количество обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило 1,2 миллиона, сообщил телеканал "Россия 1". РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T09:29
2024-12-17T16:34
прямая линия с владимиром путиным
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило 1,2 миллиона, сообщил телеканал "Россия 1"."На данный момент число обращений превышает один миллион 200 тысяч", — сказали в эфире.Обработку обращений продолжает искусственный интеллект.Как сообщила в эфире Первого канала руководитель направления развития бизнеса GigaChat Алена Стемпаржевская, тремя самыми популярными стали вопросы ЖКХ, социальной поддержки военнослужащих и медицины.Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря.Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС-сообщение, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения.
https://ria.ru/20241216/putin-1989400580.html
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прямая линия с владимиром путиным, россия, общество, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным, Россия, Общество, Владимир Путин
Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона

"Россия 1": количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница кол-центра принимает вопросы перед началом ежегодной специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным"
Сотрудница кол-центра принимает вопросы перед началом ежегодной специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудница кол-центра принимает вопросы перед началом ежегодной специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило 1,2 миллиона, сообщил телеканал "Россия 1".
"На данный момент число обращений превышает один миллион 200 тысяч", — сказали в эфире.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Многие обращения россиян к прямой линии Путина уже выполнили
16 декабря, 11:40
Обработку обращений продолжает искусственный интеллект.
Как сообщила в эфире Первого канала руководитель направления развития бизнеса GigaChat Алена Стемпаржевская, тремя самыми популярными стали вопросы ЖКХ, социальной поддержки военнослужащих и медицины.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря.
Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС-сообщение, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Вопрос цен на продукты вошел в число главных тем к прямой линии Путина
16 декабря, 09:55
 
Прямая линия с Владимиром ПутинымРоссияОбществоВладимир Путин
 
 
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