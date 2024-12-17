Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона
"Россия 1": количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудница кол-центра принимает вопросы перед началом ежегодной специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным"
Сотрудница кол-центра принимает вопросы перед началом ежегодной специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило 1,2 миллиона, сообщил телеканал "Россия 1".
"На данный момент число обращений превышает один миллион 200 тысяч", — сказали в эфире.
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Обработку обращений продолжает искусственный интеллект.
Как сообщила в эфире Первого канала руководитель направления развития бизнеса GigaChat Алена Стемпаржевская, тремя самыми популярными стали вопросы ЖКХ, социальной поддержки военнослужащих и медицины.
Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря.
Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС-сообщение, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения.
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