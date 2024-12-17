https://ria.ru/20241217/putin-1989605476.html

Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона

Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона - РИА Новости, 17.12.2024

Количество обращений на прямую линию Путина превысило 1,2 миллиона

Количество обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило 1,2 миллиона, сообщил телеканал "Россия 1". РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T09:29

2024-12-17T09:29

2024-12-17T16:34

прямая линия с владимиром путиным

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Количество обращений на прямую линию с Владимиром Путиным превысило 1,2 миллиона, сообщил телеканал "Россия 1"."На данный момент число обращений превышает один миллион 200 тысяч", — сказали в эфире.Обработку обращений продолжает искусственный интеллект.Как сообщила в эфире Первого канала руководитель направления развития бизнеса GigaChat Алена Стемпаржевская, тремя самыми популярными стали вопросы ЖКХ, социальной поддержки военнослужащих и медицины.Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, выйдет в эфир в полдень 19 декабря.Оставить вопросы можно по телефону 8-800-200-40-40, через СМС-сообщение, социальные сети, на специальном сайте или с помощью мобильного приложения.

https://ria.ru/20241216/putin-1989400580.html

https://ria.ru/20241216/putin-1989379337.html

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2024

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прямая линия с владимиром путиным, россия, общество, владимир путин