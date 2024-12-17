https://ria.ru/20241217/putin-1989583734.html

Французы восхитились словами Путина об СВО

Французы восхитились словами Путина об СВО - РИА Новости, 17.12.2024

Французы восхитились словами Путина об СВО

Читатели французской газеты Le Figaro восхитились речью президента России Владимира Путина о том, что российская армия владеет инициативой на всей линии фронта... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:09

2024-12-17T05:09

2024-12-17T06:24

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россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro восхитились речью президента России Владимира Путина о том, что российская армия владеет инициативой на всей линии фронта в зоне украинского конфликта.Комментарии они оставили под соответствующим материалом издания об успехах России в СВО."Украинцы находятся на грани поражения. Зеленскому следовало провести переговоры два года назад, а не воевать, наслушавшись англосаксонских обещаний", — подметил анонимный пользователь."Ну и вперед!", — написал Baron de Charlus.Другой читатель заметил, что, с учетом сложившейся ситуации, у Зеленского осталось только два варианта: согласиться на переговоры или лишиться армии."Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что без внешней военной поддержки Украине придется или вести переговоры, или рискнуть развалом своей армии", — прокомментировал пользователь под ником pidji45.В понедельник в ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны Владимир Путин заявил, что российские военные завладели стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения, взять под контроль 189 населенных пунктов в зоне проведения СВО.Также президент заявил, что уделяет пристальное внимание вопросам, связанным с модернизацией российской армии, а также улучшению средств ядерного сдерживания.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

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