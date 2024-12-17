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Французы восхитились словами Путина об СВО - РИА Новости, 17.12.2024
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05:09 17.12.2024 (обновлено: 06:24 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/putin-1989583734.html
Французы восхитились словами Путина об СВО
Французы восхитились словами Путина об СВО - РИА Новости, 17.12.2024
Французы восхитились словами Путина об СВО
Читатели французской газеты Le Figaro восхитились речью президента России Владимира Путина о том, что российская армия владеет инициативой на всей линии фронта... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:09
2024-12-17T06:24
в мире
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro восхитились речью президента России Владимира Путина о том, что российская армия владеет инициативой на всей линии фронта в зоне украинского конфликта.Комментарии они оставили под соответствующим материалом издания об успехах России в СВО."Украинцы находятся на грани поражения. Зеленскому следовало провести переговоры два года назад, а не воевать, наслушавшись англосаксонских обещаний", — подметил анонимный пользователь."Ну и вперед!", — написал Baron de Charlus.Другой читатель заметил, что, с учетом сложившейся ситуации, у Зеленского осталось только два варианта: согласиться на переговоры или лишиться армии."Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что без внешней военной поддержки Украине придется или вести переговоры, или рискнуть развалом своей армии", — прокомментировал пользователь под ником pidji45.В понедельник в ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны Владимир Путин заявил, что российские военные завладели стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения, взять под контроль 189 населенных пунктов в зоне проведения СВО.Также президент заявил, что уделяет пристальное внимание вопросам, связанным с модернизацией российской армии, а также улучшению средств ядерного сдерживания.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241216/tramp-1989547041.html
https://ria.ru/20241216/spetsialisty-1989532673.html
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в мире, россия, украина, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин

Французы восхитились словами Путина об СВО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro восхитились речью президента России Владимира Путина о том, что российская армия владеет инициативой на всей линии фронта в зоне украинского конфликта.
Комментарии они оставили под соответствующим материалом издания об успехах России в СВО.
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"Украинцы находятся на грани поражения. Зеленскому следовало провести переговоры два года назад, а не воевать, наслушавшись англосаксонских обещаний", — подметил анонимный пользователь.
"Ну и вперед!", — написал Baron de Charlus.
Другой читатель заметил, что, с учетом сложившейся ситуации, у Зеленского осталось только два варианта: согласиться на переговоры или лишиться армии.
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"Не нужно быть экспертом, чтобы понять, что без внешней военной поддержки Украине придется или вести переговоры, или рискнуть развалом своей армии", — прокомментировал пользователь под ником pidji45.
В понедельник в ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны Владимир Путин заявил, что российские военные завладели стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения, взять под контроль 189 населенных пунктов в зоне проведения СВО.
Также президент заявил, что уделяет пристальное внимание вопросам, связанным с модернизацией российской армии, а также улучшению средств ядерного сдерживания.
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
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