https://ria.ru/20241217/primore-1989584049.html

Пострадавший при обвале породы на руднике в Приморье скончался

Пострадавший при обвале породы на руднике в Приморье скончался - РИА Новости, 17.12.2024

Пострадавший при обвале породы на руднике в Приморье скончался

Мужчина, пострадавший в результате обвала породы на руднике в приморском Дальнегорске, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T05:17

2024-12-17T05:17

2024-12-17T05:23

происшествия

дальнегорский городской округ

дальнегорск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Мужчина, пострадавший в результате обвала породы на руднике в приморском Дальнегорске, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл". В МЧС сообщили, что на момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых 8 вышли самостоятельно. Пострадал один работник, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у него был зафиксирован перелом ноги. Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность и передали врачам. Вместе с ним вышли еще двое горнорабочих. "Скорая медицинская помощь по дороге в больницу зафиксировала клиническую смерть, (врачи) начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Но мужчина умер в машине, не доехали до больницы. Ему был 51 год", - сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.

https://ria.ru/20241217/primore-1989578348.html

дальнегорский городской округ

дальнегорск

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происшествия, дальнегорский городской округ, дальнегорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)