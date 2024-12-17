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Пострадавший при обвале породы на руднике в Приморье скончался - РИА Новости, 17.12.2024
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05:17 17.12.2024 (обновлено: 05:23 17.12.2024)
https://ria.ru/20241217/primore-1989584049.html
Пострадавший при обвале породы на руднике в Приморье скончался
Пострадавший при обвале породы на руднике в Приморье скончался - РИА Новости, 17.12.2024
Пострадавший при обвале породы на руднике в Приморье скончался
Мужчина, пострадавший в результате обвала породы на руднике в приморском Дальнегорске, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, сообщили РИА Новости РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T05:17
2024-12-17T05:23
происшествия
дальнегорский городской округ
дальнегорск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Мужчина, пострадавший в результате обвала породы на руднике в приморском Дальнегорске, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, сообщили РИА Новости в региональном минздраве. Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл". В МЧС сообщили, что на момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых 8 вышли самостоятельно. Пострадал один работник, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у него был зафиксирован перелом ноги. Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность и передали врачам. Вместе с ним вышли еще двое горнорабочих. "Скорая медицинская помощь по дороге в больницу зафиксировала клиническую смерть, (врачи) начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Но мужчина умер в машине, не доехали до больницы. Ему был 51 год", - сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.
https://ria.ru/20241217/primore-1989578348.html
дальнегорский городской округ
дальнегорск
россия
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происшествия, дальнегорский городской округ, дальнегорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дальнегорский городской округ, Дальнегорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавший при обвале породы на руднике в Приморье скончался

Пострадавший при обвале породы на руднике в Приморье умер в машине скорой помощи

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Мужчина, пострадавший в результате обвала породы на руднике в приморском Дальнегорске, скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл". В МЧС сообщили, что на момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых 8 вышли самостоятельно. Пострадал один работник, по информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у него был зафиксирован перелом ноги. Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность и передали врачам. Вместе с ним вышли еще двое горнорабочих.
"Скорая медицинская помощь по дороге в больницу зафиксировала клиническую смерть, (врачи) начали проводить сердечно-легочную реанимацию. Но мужчина умер в машине, не доехали до больницы. Ему был 51 год", - сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
В Приморье на руднике произошел горный удар с обвалом пород
02:39
 
ПроисшествияДальнегорский городской округДальнегорскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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