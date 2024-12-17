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Пострадавшего при обвале на руднике в Приморье подняли на поверхность - РИА Новости, 17.12.2024
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03:40 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/primore-1989580327.html
Пострадавшего при обвале на руднике в Приморье подняли на поверхность
Пострадавшего при обвале на руднике в Приморье подняли на поверхность - РИА Новости, 17.12.2024
Пострадавшего при обвале на руднике в Приморье подняли на поверхность
Спасатели подняли на поверхность пострадавшего при обвале горной породы на руднике в Дальнегорском округе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T03:40
2024-12-17T03:40
происшествия
россия
дальнегорский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность пострадавшего при обвале горной породы на руднике в Дальнегорском округе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл". В МЧС сообщили, что на момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых 8 вышли самостоятельно. Пострадал один работник. Еще двое рабочих поднимаются с ним и спасателями. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавшего перелом ноги. "Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность. Его передали врачам. Вместе с ним вышли еще двое горнорабочих", - говорится в сообщении.
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дальнегорский городской округ
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происшествия, россия, дальнегорский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Дальнегорский городской округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пострадавшего при обвале на руднике в Приморье подняли на поверхность

Спасатели подняли на поверхность пострадавшего при обвале на руднике в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность пострадавшего при обвале горной породы на руднике в Дальнегорском округе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл". В МЧС сообщили, что на момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых 8 вышли самостоятельно. Пострадал один работник. Еще двое рабочих поднимаются с ним и спасателями. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавшего перелом ноги.
"Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность. Его передали врачам. Вместе с ним вышли еще двое горнорабочих", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияДальнегорский городской округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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