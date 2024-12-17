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Пострадавшего при обвале на руднике в Приморье подняли на поверхность

Пострадавшего при обвале на руднике в Приморье подняли на поверхность - РИА Новости, 17.12.2024

Пострадавшего при обвале на руднике в Приморье подняли на поверхность

Спасатели подняли на поверхность пострадавшего при обвале горной породы на руднике в Дальнегорском округе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T03:40

2024-12-17T03:40

2024-12-17T03:40

происшествия

россия

дальнегорский городской округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Спасатели подняли на поверхность пострадавшего при обвале горной породы на руднике в Дальнегорском округе Приморья, сообщает региональный главк МЧС РФ. Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл". В МЧС сообщили, что на момент ЧП в руднике находились 11 человек, из которых 8 вышли самостоятельно. Пострадал один работник. Еще двое рабочих поднимаются с ним и спасателями. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавшего перелом ноги. "Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность. Его передали врачам. Вместе с ним вышли еще двое горнорабочих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241209/kuzbass-1988068894.html

россия

дальнегорский городской округ

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происшествия, россия, дальнегорский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)