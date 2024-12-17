https://ria.ru/20241217/primore-1989578615.html

При обвале пород на руднике в Приморье пострадал один человек

При обвале пород на руднике в Приморье пострадал один человек - РИА Новости, 17.12.2024

При обвале пород на руднике в Приморье пострадал один человек

Один человек пострадал в результате обвала пород на руднике в приморском Дальнегорске, спасатели поднимают его на поверхность, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T02:45

2024-12-17T02:45

2024-12-17T02:48

происшествия

россия

дальнегорский городской округ

дальнегорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155277/83/1552778321_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9560c98e12e825d00e50dc883d404fd.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Один человек пострадал в результате обвала пород на руднике в приморском Дальнегорске, спасатели поднимают его на поверхность, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. "В Дальнегорском городском округе на руднике произошел горный удар с обрушением пород. В этот момент там находились 11 человек, из которых 8 - вышли самостоятельно. Пострадал один работник. Сейчас сотрудники МЧС России поднимают его на поверхность", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили журналистам, что вместе с пострадавшим на поверхность поднимаются еще двое рабочих. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавшего перелом ноги. Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл".

https://ria.ru/20241116/shakhta-1984123696.html

https://ria.ru/20241209/prokuratura-1988071394.html

россия

дальнегорский городской округ

дальнегорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, дальнегорский городской округ, дальнегорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)