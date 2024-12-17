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При обвале пород на руднике в Приморье пострадал один человек
При обвале пород на руднике в Приморье пострадал один человек - РИА Новости, 17.12.2024
При обвале пород на руднике в Приморье пострадал один человек
Один человек пострадал в результате обвала пород на руднике в приморском Дальнегорске, спасатели поднимают его на поверхность, сообщает ГУМЧС России по... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T02:45
2024-12-17T02:45
2024-12-17T02:48
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 17 дек – РИА Новости. Один человек пострадал в результате обвала пород на руднике в приморском Дальнегорске, спасатели поднимают его на поверхность, сообщает ГУМЧС России по Приморскому краю. "В Дальнегорском городском округе на руднике произошел горный удар с обрушением пород. В этот момент там находились 11 человек, из которых 8 - вышли самостоятельно. Пострадал один работник. Сейчас сотрудники МЧС России поднимают его на поверхность", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили журналистам, что вместе с пострадавшим на поверхность поднимаются еще двое рабочих. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, у пострадавшего перелом ноги. Ранее прокуратура региона сообщила, что утром (по местному времени) 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород, работники эвакуированы. Отмечалось, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл".
https://ria.ru/20241116/shakhta-1984123696.html
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происшествия, россия, дальнегорский городской округ, дальнегорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Дальнегорский городской округ, Дальнегорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При обвале пород на руднике в Приморье пострадал один человек
МЧС: при обвале пород на руднике в Приморье пострадал один человек