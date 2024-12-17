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В Приморье на руднике произошел горный удар с обвалом пород - РИА Новости, 17.12.2024
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02:39 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/primore-1989578348.html
В Приморье на руднике произошел горный удар с обвалом пород
В Приморье на руднике произошел горный удар с обвалом пород - РИА Новости, 17.12.2024
В Приморье на руднике произошел горный удар с обвалом пород
Горный удар с обвалом пород произошел утром во вторник на руднике "2-й Советский" в приморском Дальнегорске, работники предприятия эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T02:39
2024-12-17T02:39
происшествия
дальнегорск
дальнегорский городской округ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – РИА Новости. Горный удар с обвалом пород произошел утром во вторник на руднике "2-й Советский" в приморском Дальнегорске, работники предприятия эвакуированы, сообщает прокуратура Приморья. "Предварительно установлено, что утром 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород. Работники предприятия эвакуированы, на месте работает Дальнегорский военизированный горно-спасательный взвод МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл". Прокуратура Дальнегорска с привлечением специалистов организовала проверку обеспечения безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав.
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дальнегорск
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происшествия, дальнегорск, дальнегорский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дальнегорск, Дальнегорский городской округ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье на руднике произошел горный удар с обвалом пород

На руднике "2-й Советский" в Приморье произошел горный удар с обвалом пород

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – РИА Новости. Горный удар с обвалом пород произошел утром во вторник на руднике "2-й Советский" в приморском Дальнегорске, работники предприятия эвакуированы, сообщает прокуратура Приморья.
"Предварительно установлено, что утром 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород. Работники предприятия эвакуированы, на месте работает Дальнегорский военизированный горно-спасательный взвод МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл". Прокуратура Дальнегорска с привлечением специалистов организовала проверку обеспечения безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав.
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ПроисшествияДальнегорскДальнегорский городской округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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