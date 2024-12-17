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В Приморье на руднике произошел горный удар с обвалом пород

В Приморье на руднике произошел горный удар с обвалом пород - РИА Новости, 17.12.2024

В Приморье на руднике произошел горный удар с обвалом пород

Горный удар с обвалом пород произошел утром во вторник на руднике "2-й Советский" в приморском Дальнегорске, работники предприятия эвакуированы, сообщает... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T02:39

2024-12-17T02:39

2024-12-17T02:39

происшествия

дальнегорск

дальнегорский городской округ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 16 дек – РИА Новости. Горный удар с обвалом пород произошел утром во вторник на руднике "2-й Советский" в приморском Дальнегорске, работники предприятия эвакуированы, сообщает прокуратура Приморья. "Предварительно установлено, что утром 17 декабря 2024 года на участке "Южный" рудника "2-й Советский" в Дальнегорском городском округе произошел горный удар с обвалом пород. Работники предприятия эвакуированы, на месте работает Дальнегорский военизированный горно-спасательный взвод МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что рудник принадлежит АО "ГМК Дальполиметалл". Прокуратура Дальнегорска с привлечением специалистов организовала проверку обеспечения безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав.

https://ria.ru/20241116/shakhta-1984123696.html

дальнегорск

дальнегорский городской округ

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происшествия, дальнегорск, дальнегорский городской округ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)