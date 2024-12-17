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В Новгородской области вынесли приговор водителю, въехавшему в толпу - РИА Новости, 17.12.2024
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16:01 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/prigovor-1989723752.html
В Новгородской области вынесли приговор водителю, въехавшему в толпу
В Новгородской области вынесли приговор водителю, въехавшему в толпу - РИА Новости, 17.12.2024
В Новгородской области вынесли приговор водителю, въехавшему в толпу
Мужчина, въехавший на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области, осужден на 6,5 лет, сообщила объединенная пресс-служба... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T16:01
2024-12-17T16:01
происшествия
боровичи
новгородская область
mercedes
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Мужчина, въехавший на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области, осужден на 6,5 лет, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября 2023 года водитель Mercedes Дмитрий Мамедов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения наехал на людей у ресторана. В результате двое мужчин пострадали, попав под колеса автомобиля. Один получил травмы средней тяжести, другой — тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. В конце ноября коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным. Во вторник в Боровичском районном суде провозглашен приговор по уголовному делу. "Приговором Боровичского районного суда Мамедов Д.О. признан виновным… назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Кроме того, в пользу потерпевшего, получившего тяжкий вред здоровью, с Мамедова взыскано 2,6 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. На Mercedes наложен арест. За причинение травм средней тяжести второму потерпевшему Мамедову грозит административная ответственность. Дело будет передано в полицию.
https://ria.ru/20240517/prigovor-1946756767.html
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происшествия, боровичи, новгородская область, mercedes
Происшествия, Боровичи, Новгородская область, Mercedes
В Новгородской области вынесли приговор водителю, въехавшему в толпу

Водитель, въехавший в толпу у ресторана в Боровичах, получил 6,5 года колонии

© СУ СКР по Новгородской области/TelegramМужчина, въехавший в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области
Мужчина, въехавший в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© СУ СКР по Новгородской области/Telegram
Мужчина, въехавший в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 дек — РИА Новости. Мужчина, въехавший на машине Mercedes в толпу людей у ресторана в городе Боровичи Новгородской области, осужден на 6,5 лет, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии следствия, в ночь с 18 на 19 ноября 2023 года водитель Mercedes Дмитрий Мамедов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения наехал на людей у ресторана. В результате двое мужчин пострадали, попав под колеса автомобиля. Один получил травмы средней тяжести, другой — тяжкий вред здоровью. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека.
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В конце ноября коллегия присяжных заседателей признала подсудимого виновным. Во вторник в Боровичском районном суде провозглашен приговор по уголовному делу.
"Приговором Боровичского районного суда Мамедов Д.О. признан виновным… назначено ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 6 месяцев с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 10 месяцев, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пользу потерпевшего, получившего тяжкий вред здоровью, с Мамедова взыскано 2,6 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. На Mercedes наложен арест. За причинение травм средней тяжести второму потерпевшему Мамедову грозит административная ответственность. Дело будет передано в полицию.
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