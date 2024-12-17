https://ria.ru/20241217/prezident-1989659793.html

ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты

ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты - РИА Новости, 17.12.2024

ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты

Центризбирком Белоруссии принял пакет документов для регистрации кандидатом в президенты республики действующего главы государства Александра Лукашенко,... РИА Новости, 17.12.2024

2024-12-17T12:53

2024-12-17T12:53

2024-12-17T18:25

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МИНСК, 17 дек - РИА Новости. Центризбирком Белоруссии принял пакет документов для регистрации кандидатом в президенты республики действующего главы государства Александра Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. Документы в ЦИК подал по доверенности председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Юрий Сенько, который ранее возглавил инициативную группу по выдвижению Лукашенко кандидатом в президенты. "Завершен сбор подписей (в поддержку выдвижения Лукашенко кандидатом в президенты - ред.), подготовлен весь пакет необходимых документов для подачи в Центризбирком... И сегодня по поручению главы государства, по его доверенности, мною была выполнена подача документов в Центризбирком о регистрации Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь", - сказал Сенько журналистам. Он подчеркнул, что этап сбора подписей проходил в абсолютно спокойном режиме. "Это были и пикеты, и посещения предприятий. Была организована работа в тех местах сбора подписей, которые определили местные власти. Население с большим интересом, энтузиазмом встречалось с представителями группы по сбору подписей и оставляло свои подписи в поддержку нашего претендента", - отметил глава Федерации профсоюзов. Он выразил мнение, что все последующие этапы электоральной кампании будут также проходить в нормальном, спокойном режиме." Население этого хочет - это ощущалось во время сбора подписей, - добавил Сенько. Ранее в ЦИК подали документы для регистрации в качестве кандидатов лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергеей Сыранков, экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая. Представление в ЦИК документов, необходимых для регистрации кандидата в президенты страны, проходит с 7 по 21 декабря 2024 года включительно. Ранее в Белоруссии завершился сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты республики. Согласно белорусскому законодательству, кандидатом в президенты может быть зарегистрирован только тот претендент, в поддержку выдвижения которого собрано не менее 100 тысяч подписей избирателей. Координаторы инициативных групп претендентов должны были не позднее 6 декабря сдать подписные листы в соответствующую районную, городскую, районную в городе избирательную комиссию. Здесь будет осуществлена проверка подписей на достоверность. С 21 по 25 января 2025 года включительно в стране пройдет досрочное голосование на выборах президента, 26 января – основной день голосования.

https://ria.ru/20241112/belorussiya-1983390020.html

https://ria.ru/20241215/provokatsii-1989340255.html

https://ria.ru/20241119/belorussiya-1984518388.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, юрий сенько, олег гайдукевич