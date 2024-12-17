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Участники "Делового Нового года" исполнили мечты 137 детей Алтайского края - РИА Новости, 17.12.2024
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Алтайский край
 
17:27 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/predprinimateli-1989745203.html
Участники "Делового Нового года" исполнили мечты 137 детей Алтайского края
Участники "Делового Нового года" исполнили мечты 137 детей Алтайского края - РИА Новости, 17.12.2024
Участники "Делового Нового года" исполнили мечты 137 детей Алтайского края
Предприниматели-участники благотворительного мероприятия "Деловой Новый год" исполнили мечты 137 детей Алтайского края, попавших в сложную жизненную ситуацию,... РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T17:27
2024-12-17T17:27
алтайский край
дед мороз
сколково
предприниматели
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БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Предприниматели-участники благотворительного мероприятия "Деловой Новый год" исполнили мечты 137 детей Алтайского края, попавших в сложную жизненную ситуацию, сообщили во вторник в региональном правительстве. "Пятнадцатого декабря в региональном центре "Мой бизнес" алтайская компания "СиСорт" в седьмой раз провела благотворительный проект "Деловой Новый год". Мероприятие в этот раз было посвящено рынку труда. Перед собравшимися выступила профессор школы управления "Сколково" Елена Витчак. Вместо покупки билета участник мероприятия получил письмо ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, и приобрел ему загаданный подарок. В итоге удалось исполнить мечты 137 детей", - говорится в сообщении. Подарки предназначаются ребятам разного возраста, которые вынуждены встречать Новый год в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты Алтайского края. Малыши мечтают об игрушках, дети постарше просят у Деда Мороза конструкторы, коньки, снегокаты, лыжи, подростки - модную одежду или обувь, сотовые телефоны, наушники, косметику. Многие предприниматели рассказывали, что выбирали подарки вместе с семьей, и это их очень вдохновило и сплотило. Попавшие в трудную ситуацию дети получат загаданное до Нового года, некоторые предприниматели сами поедут вручать презенты вместе с представителями органов власти. "Эта история демонстрирует, насколько важны такие инициативы, как "Деловой Новый год"… Подарки, собранные предпринимателями, помогают создать праздничную атмосферу для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации… То, что многие семьи участвовали в выборе подарков, подчеркивает значимость таких мероприятий для укрепления семейных связей и воспитания чувства сострадания и взаимопомощи… Уже третий год мы будем развозить подарки ребятам, это очень мотивирует. Приезжая к детям, мы видим в их глазах ожидание чуда, видим и неверие в то, что это возможно. И когда ты это неверие снимаешь и они получают вашими руками созданное чудо, это эмоционально очень заряжает, спасибо вам большое!" - отметил на мероприятии начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антон Слободчиков. Отмечается, что в акции приняли участие представители алтайских компаний: Avtoformula, People marketing, санаторий "Россия", "Счастье парк", "Алтайгидромаркет", "Ультрамед", "Семейный оператор недвижимости", ГК "Роста", Алькон, "Мечтай на Алтай", Центр семьи и детства "Растем вместе", "Профит", "Профориентация не по-детски", "Магия Трав", "Галэкс", Zolotoff, "Крендель", Барнаульский химический завод, "Аксоид-А" и многих других. "Мероприятие мы начали проводить благодаря идее обозначать тренды развития на год следующий. Мы выбираем тему для общения, которая на данный момент очень актуальна для предпринимателей, и подбираем спикеров. В этот раз говорили про кадры, про сотрудников, о том, как изменились тренды, как искать, как удерживать, как развивать людей. Затронули и развитие Алтайского края, и благотворительность. Ценность мероприятия еще и в том, что каждый из предпринимателей становится Дедом Морозом. И бизнес-сообщество очень позитивно отреагировало на эту идею", - рассказал организатор "Делового Нового года", исполнительный директор компании "СиСорт" Виталий Савинков. Важной частью мероприятия стала сессия с представителями органов власти. Представители правительства Алтайского края рассказали о грядущих трендах по различным направлениям. Так, перспективы будущего года представили Слободчиков, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, заместитель министра промышленности и энергетики региона Илья Финенко. Выступил перед собравшимися и представитель губернатора и правительства региона в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Евстигнеев, который три года назад и предложил совместить "Деловой Новый год" с "Елкой желаний". Также во время мероприятия состоялось награждение победителей краевого конкурса проектов выпускников президентской и губернаторской программ "Лидеры". Более 100 предпринимателей и управленцев собрал основной этап "Делового Нового года" - выступление спикера из "Сколково". Бизнесмены не только получили много полезной информации, но и обсудили общие проблемы и решения. "Это очень важно, когда бизнес обменивается опытом, рассказывает о своих успехах, делится сложностями. Нетворкинг - это самое главное, что есть, в самые сложные времена только помощь друг другу из самых разных бизнесов будет давать энергию, придавать креативности всему, что делается в вашем крае и на благо России", - отметила спикер Елена Витчак.
https://ria.ru/20241213/semya-1988952704.html
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дед мороз, сколково, предприниматели
Алтайский край, Дед Мороз, Сколково, Предприниматели
Участники "Делового Нового года" исполнили мечты 137 детей Алтайского края

Предприниматели на Алтае исполнили мечты 137 детей, попавших в трудную ситуацию

© Фото : Официальный сайт Правительства Алтайского краяУчастники "Делового Нового года" исполнили мечты 137 детей Алтайского края
Участники Делового Нового года исполнили мечты 137 детей Алтайского края - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Официальный сайт Правительства Алтайского края
Участники "Делового Нового года" исполнили мечты 137 детей Алтайского края
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БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Предприниматели-участники благотворительного мероприятия "Деловой Новый год" исполнили мечты 137 детей Алтайского края, попавших в сложную жизненную ситуацию, сообщили во вторник в региональном правительстве.
"Пятнадцатого декабря в региональном центре "Мой бизнес" алтайская компания "СиСорт" в седьмой раз провела благотворительный проект "Деловой Новый год". Мероприятие в этот раз было посвящено рынку труда. Перед собравшимися выступила профессор школы управления "Сколково" Елена Витчак. Вместо покупки билета участник мероприятия получил письмо ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, и приобрел ему загаданный подарок. В итоге удалось исполнить мечты 137 детей", - говорится в сообщении.
© Фото : Официальный сайт Правительства Алтайского краяУчастники "Делового Нового года" исполнили мечты 137 детей Алтайского края
Участники Делового Нового года исполнили мечты 137 детей Алтайского края - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© Фото : Официальный сайт Правительства Алтайского края
Участники "Делового Нового года" исполнили мечты 137 детей Алтайского края
Подарки предназначаются ребятам разного возраста, которые вынуждены встречать Новый год в учреждениях, подведомственных министерству социальной защиты Алтайского края. Малыши мечтают об игрушках, дети постарше просят у Деда Мороза конструкторы, коньки, снегокаты, лыжи, подростки - модную одежду или обувь, сотовые телефоны, наушники, косметику. Многие предприниматели рассказывали, что выбирали подарки вместе с семьей, и это их очень вдохновило и сплотило. Попавшие в трудную ситуацию дети получат загаданное до Нового года, некоторые предприниматели сами поедут вручать презенты вместе с представителями органов власти.
"Эта история демонстрирует, насколько важны такие инициативы, как "Деловой Новый год"… Подарки, собранные предпринимателями, помогают создать праздничную атмосферу для детей, которые оказались в сложной жизненной ситуации… То, что многие семьи участвовали в выборе подарков, подчеркивает значимость таких мероприятий для укрепления семейных связей и воспитания чувства сострадания и взаимопомощи… Уже третий год мы будем развозить подарки ребятам, это очень мотивирует. Приезжая к детям, мы видим в их глазах ожидание чуда, видим и неверие в то, что это возможно. И когда ты это неверие снимаешь и они получают вашими руками созданное чудо, это эмоционально очень заряжает, спасибо вам большое!" - отметил на мероприятии начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Антон Слободчиков.
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Отмечается, что в акции приняли участие представители алтайских компаний: Avtoformula, People marketing, санаторий "Россия", "Счастье парк", "Алтайгидромаркет", "Ультрамед", "Семейный оператор недвижимости", ГК "Роста", Алькон, "Мечтай на Алтай", Центр семьи и детства "Растем вместе", "Профит", "Профориентация не по-детски", "Магия Трав", "Галэкс", Zolotoff, "Крендель", Барнаульский химический завод, "Аксоид-А" и многих других.
"Мероприятие мы начали проводить благодаря идее обозначать тренды развития на год следующий. Мы выбираем тему для общения, которая на данный момент очень актуальна для предпринимателей, и подбираем спикеров. В этот раз говорили про кадры, про сотрудников, о том, как изменились тренды, как искать, как удерживать, как развивать людей. Затронули и развитие Алтайского края, и благотворительность. Ценность мероприятия еще и в том, что каждый из предпринимателей становится Дедом Морозом. И бизнес-сообщество очень позитивно отреагировало на эту идею", - рассказал организатор "Делового Нового года", исполнительный директор компании "СиСорт" Виталий Савинков.
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Важной частью мероприятия стала сессия с представителями органов власти. Представители правительства Алтайского края рассказали о грядущих трендах по различным направлениям. Так, перспективы будущего года представили Слободчиков, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура, заместитель министра промышленности и энергетики региона Илья Финенко. Выступил перед собравшимися и представитель губернатора и правительства региона в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Евстигнеев, который три года назад и предложил совместить "Деловой Новый год" с "Елкой желаний". Также во время мероприятия состоялось награждение победителей краевого конкурса проектов выпускников президентской и губернаторской программ "Лидеры".
Более 100 предпринимателей и управленцев собрал основной этап "Делового Нового года" - выступление спикера из "Сколково". Бизнесмены не только получили много полезной информации, но и обсудили общие проблемы и решения.
"Это очень важно, когда бизнес обменивается опытом, рассказывает о своих успехах, делится сложностями. Нетворкинг - это самое главное, что есть, в самые сложные времена только помощь друг другу из самых разных бизнесов будет давать энергию, придавать креативности всему, что делается в вашем крае и на благо России", - отметила спикер Елена Витчак.
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Алтайский крайДед МорозСколковоПредприниматели
 
 
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