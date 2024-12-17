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Экс-замминистра обороны Попову продлили арест - РИА Новости, 17.12.2024
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19:28 17.12.2024
https://ria.ru/20241217/popov-1989779816.html
Экс-замминистра обороны Попову продлили арест
Экс-замминистра обороны Попову продлили арест - РИА Новости, 17.12.2024
Экс-замминистра обороны Попову продлили арест
Бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста до 22 марта по делу о хищении средств, выделенных на парк РИА Новости, 17.12.2024
2024-12-17T19:28
2024-12-17T19:28
происшествия
павел попов (генерал)
россия
патриот
дело о хищениях в парке "патриот"
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста до 22 марта по делу о хищении средств, выделенных на парк "Патриот", сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Попову меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта", - рассказал собеседник агентства. По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы главного управления инновационного развития Минобороны Шестеровым. Изначально суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья. Позднее Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием. Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. При этом, по словам адвоката Попова, тот "обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой", а участок - обычный, на 30 соток, дом одноэтажный. За вменяемое фигурантам мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
https://ria.ru/20241217/ivanov-1989763590.html
https://ria.ru/20241113/popov-1983507954.html
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происшествия, павел попов (генерал), россия, патриот, дело о хищениях в парке "патриот", министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Павел Попов (генерал), Россия, Патриот, Дело о хищениях в парке "Патриот", Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Экс-замминистра обороны Попову продлили арест

Суд продлил срок ареста экс-замминистра обороны Попову до 22 марта

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Попов в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Бывшему заместителю министра обороны РФ Павлу Попову 235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста до 22 марта по делу о хищении средств, выделенных на парк "Патриот", сообщили РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Попову меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта", - рассказал собеседник агентства.
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Вчера, 18:05
По данным СК, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замглавы главного управления инновационного развития Минобороны Шестеровым.
Изначально суд отправил Ахмедова и Попова в СИЗО, а Шестерова - под домашний арест из-за состояния здоровья. Позднее Ахмедову изменили меру пресечения на домашний арест. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Ахмедов и Шестеров сотрудничают со следствием.
Ущерб по делу превышает 40 миллионов рублей. При этом, по словам адвоката Попова, тот "обустраивал дачу за счет личных средств, для этого он дал более 17 миллионов рублей Шестерову, ему было поручено заниматься стройкой", а участок - обычный, на 30 соток, дом одноэтажный. За вменяемое фигурантам мошенничество в особо крупном размере предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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ПроисшествияПавел Попов (генерал)РоссияПатриотДело о хищениях в парке "Патриот"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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